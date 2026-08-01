Ola de calor extremo amenaza el oeste de EE.UU.

Washington.- Un sistema de alta presión atmosférica ha generado una intensa cúpula de calor sobre el oeste y centro de Estados Unidos, amenazando con registrar temperaturas récord durante todo el fin de semana.

A través de los medios de comunicación se conoció que el fenómeno meteorológico afectará a más de 24 millones de personas desde el sur de California hasta las inmediaciones de la frontera con Canadá, manteniendo en alerta máxima a las autoridades.

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), alrededor de 12 millones de habitantes se encuentran bajo riesgo «extremo» de calor, el nivel más severo de la escala oficial.

Asimismo, un número similar de residentes permanece bajo riesgo «considerable», afectando principalmente al suroeste, las áreas montañosas del oeste y las Grandes Llanuras del norte.

En las zonas desérticas de Arizona, Nevada y California, los termómetros alcanzarán máximas de entre 110 y 120 grados Fahrenheit (43-49 °C), afectando ciudades como Phoenix y Las Vegas.

Horarios nocturnos tendrán temperaturas altas

Por otro lado, los meteorólogos advirtieron que los valores nocturnos no ofrecerán alivio, ya que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 90 y 100 °F (32-37 °C), limitando la recuperación del cuerpo frente al estrés térmico.

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La prolongación de este evento atmosférico podría desencadenar episodios de sequía de desarrollo rápido en estados como Texas, Oklahoma y Kansas. El mapa de alertas del NWS ubica los mayores impactos en California, Nevada, Arizona, Utah y Nuevo México, con efectos significativos en sectores de Colorado e Idaho debido a la altitud inusual que ha alcanzado el sistema de alta presión.

Asimismo, expertos del sector señalan que las cúpulas de calor actúan como una cubierta sellada que retiene el aire cálido sobre la superficie terrestre. Esta serie de episodios veraniegos concuerda con las investigaciones científicas que vinculan la actividad humana y el cambio climático con la aparición de eventos térmicos cada vez más frecuentes, prolongados e intensos tanto en Norteamérica como en Europa.

Por último, se conoció que las proyecciones oficiales indican que la ola de calor podría extenderse hasta la próxima semana, superando marcas históricas diarias y mensuales en múltiples localidades.

Ante la gravedad del pronóstico, los organismos de salud y emergencia instaron a la población a extremar precauciones, limitar las actividades al aire libre y mantenerse hidratados.

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