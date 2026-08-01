La FIFA frena su proyecto comercial tras el rechazo masivo de la UEFA

Zúrich.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció la cancelación definitiva del proyecto «FIFA Forward Enterprise», una iniciativa comercial que buscaba vender una participación del 20% en las competiciones globales a inversores privados.

La retirada oficial se produce tras la firme oposición liderada por la UEFA, cuyo boicot unánime (55-0) dejó en evidencia la profunda división que el plan generó dentro del fútbol internacional.

En su declaración oficial, Infantino admitió que el proyecto generó fracturas irreconciliables en la comunidad deportiva, asegurando que la propuesta solo avanzaría con un consenso mayoritario que finalmente no se alcanzó.

«Nuestro propósito ha sido siempre unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará», afirmó el titular de la FIFA, añadiendo que iniciará reuniones con las federaciones para buscar alternativas de desarrollo financiero sin comprometer la unidad institucional.

Statement attributable to the FIFA President The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

La UEFA celebró el retiro del plan

Por su parte, la UEFA emitió un contundente comunicado donde celebró el retiro del plan y calificó la medida como una victoria para el deporte global. El organismo europeo agradeció el respaldo de aficionados, ligas, clubes, jugadores y jefes de Estado que se opusieron firmemente a la comercialización del Mundial, asegurando que el frente común demostró de manera contundente que «el fútbol no está a la venta».

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

Pese al cese de la propuesta, la cúpula europea no dio por cerrada la crisis y exigió una investigación exhaustiva sobre el origen del proyecto, denunciando que fue gestado en secreto por actores opacos.

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La entidad conducida por Aleksander Čeferin afirmó que el liderazgo actual de Gianni Infantino ha perdido la confianza de la UEFA y de numerosas federaciones, señalando el incumplimiento de las promesas de transparencia e integración acordadas tras su elección en 2016.

En el aspecto económico, la UEFA criticó que la FIFA mantenga más de 5.000 millones de dólares retenidos en reservas financieras sin invertirlos eficientemente en las bases del deporte. Europa sostuvo que no se requiere vender activos históricos para financiar a las federaciones pequeñas, proponiendo en su lugar una redistribución inmediata y transparente de los fondos existentes a través de la estructura actual del programa FIFA Forward.

Por último, el organismo del fútbol europeo anunció que trabajará con aliados globales para implementar un nuevo modelo de reparto de recursos entre las 211 asociaciones miembro. Para la UEFA, el retiro de la propuesta comercial representa solo el primer paso de un proceso más amplio, enfatizando que la tarea prioritaria para los próximos meses será la reconstrucción integral de la confianza y la gobernanza en la FIFA.

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