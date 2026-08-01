Justicia peruana anula condena al expresidente Ollanta Humala

Lima.- El expresidente de Perú, Ollanta Humala, recuperó su libertad tras la anulación de la sentencia de 15 años de prisión dictada en su contra por el delito de lavado de activos.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el exmandatario abandonó el centro penitenciario de Barbadillo luego de que el Tribunal Constitucional resolviera un recurso a su favor respecto al presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales.

#Mundo | El expresidente peruano Ollanta Humala fue liberado luego de que la justicia anulara su condena de 15 años por lavado de activos tras recibir dineros de la constructora Odebrecht. Al salir de prisión, Humala aseguró haber sido víctima de persecución política y… pic.twitter.com/oYxusjszm3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 1, 2026

Denunció persecución judicial y política

A su salida del recinto carcelario, donde permanecía recluido desde abril de 2025, el líder político denunció haber sido víctima de una persecución judicial y política.

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Asimismo, Humala argumentó que las acciones legales en su contra forzaron el salida de su familia del país, incluyendo a la exprimera dama Nadine Heredia, quien actualmente reside en Brasil bajo condición de asilo político.

#LoÚltimo | “Estuve #secuestrado” Ollanta #Humala con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, exige justicia tras ser liberado de #Barbadillo y llama #sicarios al sistema de justicia. “No nos van a vencer” mensaje a Nadine Heredia y evitó dirigirse a JDP. pic.twitter.com/jBjEIC1iDZ — Omar Coca (@OmarCoca_) August 1, 2026

Por otro lado, se conoció que el fallo emitido por el máximo tribunal determinó que los aportes financieros recibidos para campañas políticas no configuraban un tipo penal sancionable al momento de los hechos. La investigación atribuía al exjefe de Estado la recepción de fondos procedentes de la constructora brasileña Odebrecht en 2011, así como financiamiento previo derivado de Venezuela en 2006.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, el expresidente de 64 años rechazó categóricamente haber percibido dichos recursos económicos.

Por último, es de mencionar que la resolución judicial generó diversas reacciones en el panorama político local, donde la mandataria Keiko Fujimori sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional debe ser acatada en el marco del respeto al estado de derecho.

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