El Aeropuerto de Maiquetía reactiva operaciones de carga

Caracas.- La principal terminal aérea de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, retomará sus operaciones de aviación de carga a partir del próximo 5 de agosto.

Es de recordar, que el espacio aéreo permanecía inactivo desde el pasado 24 de junio debido a las severas afectaciones estructurales provocadas por un doble sismo que sacudió la región central del país.

Según confirmó el Ministerio de Transporte mediante un comunicado, la reactivación del flujo de mercancías representa el primer paso hacia una apertura progresiva de las instalaciones.

De la misma manera, la medida gubernamental contempla la reanudación de actividades tanto para operaciones de exportación como de importación, buscando restablecer la logística comercial nacional e internacional.

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Es de mencionar, que el aeropuerto de Maiquetía, está ubicado en el estado La Guaira, una de las zonas más impactadas por los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5, el aeropuerto sufrió importantes daños en sus pistas de aterrizaje y edificios terminales.

#Comunicado | Se informa que a partir del #5Ago, se reactivarán las operaciones de aviación de carga en el Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía, como parte del esfuerzo para garantizar la reanudación progresiva de los servicios otorgados en el terminal aéreo. pic.twitter.com/ujLLqUL7gB — Ministerio del Poder Popular para el Transporte (@mintransporteve) August 1, 2026

Buscan habilitar pista secundaria

Ante la contingencia, las aerolíneas comerciales trasladaron temporalmente sus itinerarios hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, estado Carabobo, ubicado a 172 kilómetros de la capital.

Frente a la emergencia nacional, las autoridades evalúan habilitar una pista secundaria para reactivar los vuelos de pasajeros en el corto plazo. Asimismo, el Ejecutivo central ratificó la existencia de una alianza internacional destinada a la reconstrucción del recinto, en un contexto donde el último reporte oficial contabiliza más de 5.500 víctimas mortales y más de mil edificaciones afectadas.

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