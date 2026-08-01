Detienen en Florida a venezolana con asilo tras fin del TPS

Fort Lauderdale.- Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale a una exatleta venezolana que cuenta con un proceso de asilo en trámite.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la venezolana identificada como Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, de 28 años, fue detenida en el marco de la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos y del incremento en los controles migratorios en terminales aéreas.

La detención de la joven, quien fue capitana del equipo de fútbol universitario en la St. Thomas University de Miami, ocurrió mientras pasaba por los filtros de inspección de la terminal aérea.

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Según relataron sus allegados, Rodríguez Caglianone se disponía a abordar un vuelo hacia Carolina del Norte para presenciar la final de la Copa Mundial de Fútbol junto a un grupo de amigos.

#31Jul | Claudia Rodríguez Caglianone, estudiante y deportista venezolana radicada en Miami (EE UU), fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, cuando se disponía a viajar dentro del país. “Claudia se… pic.twitter.com/Rg5nCT5iFZ — El Diario (@eldiario) July 31, 2026

Piden su liberación

Ante su traslado a las instalaciones del centro de detención de ICE en Pompano Beach, familiares y la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz iniciaron una campaña pública para exigir su liberación.

I just made a surprise oversight inspection of another Broward ICE facility, where I spoke to Claudia, a constituent who's detained there despite a clean record. Stories like Claudia’s and so many others must lead to action. Here's what I heard, and what I'm doing about it: 🧵 pic.twitter.com/jgYWOZ6RBi — Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) July 30, 2026

La legisladora ofreció una conferencia de prensa frente a la sede migratoria para denunciar la aprehensión y visibilizar la vulnerabilidad jurídica de los afectados por el fin de las protecciones temporales.

Yesterday, I spoke to Claudia, a constituent who's detained by ICE. She lawfully moved here and recently earned her master’s degree. Claudia and countless other law-abiding immigrants came here to make a better life for themselves. They don't deserve to be locked up for that. pic.twitter.com/HsqatMfuBQ — Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) July 31, 2026

Respecto a su historial de permanencia en el país, las autoridades y su representación legal detallaron que la joven ingresó regularmente a EE. UU. en 2017 con visa de turista. Posteriormente, introdujo formalmente su solicitud de asilo político ante los organismos correspondientes y en 2023 se le otorgó el beneficio del TPS.

La aprehensión de la exdeportista se produce en medio de un contexto de mayor vigilancia hacia comunidades de diversas nacionalidades, incluyendo venezolanos y haitianos, tras la finalización de las coberturas del TPS y el endurecimiento de los operativos de intercepción en aeropuertos.

El caso ha generado reacciones en el sur de Florida respecto a las garantías procesales de los solicitantes de asilo activo.

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