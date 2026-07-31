La NASA confirma a Deniz Burnham para la misión Soyuz MS-30

Houston.- La astronauta de la NASA Deniz Burnham emprenderá su primera misión espacial a la Estación Espacial Internacional (EEI), asumiendo el cargo de ingeniera de vuelo dentro de la Expedición 76.

En un comunicado, la agencia espacial estadounidense confirmó que la especialista participará en una estancia prolongada de investigación científica en el laboratorio orbital en órbita terrestre baja.

Detallaron que Burnham despegará formalmente a bordo de la nave espacial rusa Roscosmos Soyuz MS-30 junto a los cosmonautas Dmitri Petelin y Konstantin Borisov. El lanzamiento está programado para marzo de 2027 desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, previéndose que la tripulación permanezca aproximadamente siete meses a bordo de la estación.

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Realizará investigaciones científicas

De la misma manera, señalaron que durante el desarrollo de la expedición, la astronauta ejecutará investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas avanzadas. Estos experimentos están diseñados para resolver desafíos técnicos del vuelo espacial humano, sentando las bases para las futuras misiones de exploración a la Luna y Marte dentro del programa Artemisa.

Por otro lado, destacaron que fue seleccionada por la agencia en 2021, Burnham se graduó formalmente en la 23ª clase de astronautas de la NASA en 2024. Nacida en la Base Aérea de Incirlik en Adana, Turquía, la especialista cuenta con una maestría en ingeniería mecánica de la Universidad del Sur de California y acumuló más de una década gestionando perforaciones en plataformas petroleras en Norteamérica.

Además de su formación en el sector energético, Burnham se desempeñó como oficial de ingeniería en las Reservas de la Armada de EE. UU. y cuenta con licencia de piloto privado para helicópteros y aviones. Su perfil multidisciplinario incluye pasantías en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley antes de su reclutamiento oficial.

Por último, con esta nueva expedición, la NASA busca consolidar el conocimiento necesario para profundizar la exploración comercial del espacio y asegurar la estadía del ser humano en la superficie lunar.

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