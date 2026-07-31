Interceptan 1.3 toneladas de cocaína en alta mar

San Salvador.- Una operación multinacional coordinada entre la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S), la DEA y fuerzas navales de El Salvador, Ecuador y Colombia resultó en la incautación de 1.360 kilogramos de cocaína en aguas del Pacífico Oriental.

En un comunicado, señalaron que la intercepción de la droga evitó que casi 1,5 toneladas de estupefacientes llegaran a sus destinos de distribución en el norte del continente.

El operativo inició cuando un avión de Patrulla Marítima del Comando Sur (SOUTHCOM) detectó una embarcación sospechosa tipo «Go-Fast» a 226 millas náuticas al oeste de Salinas, Ecuador.

De la misma manera, señalaron que la nave rápida navegaba en ruta de tránsito directo desde las costas de Manta con destino proyectado hacia México.

🚨 MULTINATIONAL TAKEDOWN: 1.3 Tons of Cocaine Seized in the Eastern Pacific! 🌊 This is what international partnership looks like in action. A massive drug shipment was stopped in its tracks thanks to a seamless joint operation between JIATF-S, El Salvador, Ecuador, Colombia,… pic.twitter.com/qyDrsQQxcE — Joint Interagency Task Force South (@jiatfs) July 30, 2026

Ecuador activó las alarmas

Por otro lado, indicaron que tras la alerta aérea, la Armada del Ecuador inició de inmediato una persecución marítima en caliente, mientras la aeronave de exploración mantenía la vigilancia continua desde el aire.

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En este sentido, acotaron que la coordinación en tiempo real permitió establecer un perímetro de cerco para evitar la fuga de los tripulantes a través de aguas internacionales.

Por último, la Marina Nacional de El Salvador desplegó unidades interceptoras de alta velocidad que cerraron el pinza a 947 millas náuticas al suroeste de Bocana El Cordoncillo. Las fuerzas salvadoreñas abordaron la nave y lograron el arresto de dos tripulantes de nacionalidad ecuatoriana encargados del cargamento ilícito.

Voceros de las agencias participantes resaltaron que estas operaciones multilaterales resultan vitales para asfixiar las fuentes de financiamiento de organizaciones del crimen organizado y el narcoterrorismo.

Tanto el cargamento decomisado como los dos ciudadanos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites de judicialización. Con este operativo, las fuerzas aliadas reafirmaron la efectividad de los tratados de cooperación regional para la neutralización del tráfico de drogas en alta mar.

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