En primer lugar, Gaston County no dejó de recaudar ningún ingreso anual por impuestos a la propiedad. En Carolina del Norte, los impuestos sobre la propiedad no funcionan de manera que los ingresos simplemente desaparezcan a menos que no se recauden los impuestos. Eso no es lo que ocurrió.

Gaston recauda más del 99% de los impuestos sobre la propiedad facturados cada año, lo que lo sitúa entre los condados con las tasas de recaudación más altas del estado.

La confusión parece estar relacionada con la forma en que se valoraron algunas propiedades comerciales e industriales durante la reevaluación de 2023.

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Una reevaluación de la propiedad no determina, por sí sola, la cantidad de ingresos por impuestos prediales que el condado decide recaudar. La Junta de Comisionados aprueba un presupuesto y luego establece una tasa impositiva. Dicha tasa se aplica al valor catastral total de las propiedades del condado para generar los ingresos necesarios para financiar el presupuesto aprobado.

La reevaluación determina el valor catastral de las propiedades individuales y, en consecuencia, cómo se distribuye la responsabilidad fiscal general entre los propietarios de inmuebles residenciales, comerciales e industriales.

Cuando se elaboró ​​el Cuadro de Valores de 2023, los mercados inmobiliarios comerciales habían experimentado una disrupción sin precedentes y una recuperación desigual tras la pandemia de COVID-19. Las condiciones del mercado variaban significativamente según el tipo de propiedad. Los inmuebles de oficinas, locales comerciales y hoteles seguían enfrentándose a la incertidumbre, mientras que los inmuebles industriales y almacenes, en general, experimentaban una mayor demanda.

El número limitado de ventas comparables, las diferencias entre los tipos de propiedades y la rápida evolución del mercado dificultaron la predicción del valor de las propiedades comerciales en comparación con las residenciales. El condado optó por un enfoque conservador respecto al valor de las propiedades comerciales e industriales, que aún se encontraban en recuperación y presentaban una gran volatilidad debido a la COVID-19. Como resultado, el valor de las propiedades comerciales e industriales fue aproximadamente un 6,5 % inferior al de las residenciales, que en ese momento eran más predecibles y menos volátiles.

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El personal de impuestos del condado utilizó la mejor información de mercado disponible en ese momento y determinó los valores de las propiedades mediante métodos de tasación masiva reconocidos y estándares profesionales de tasación aceptados. Sin embargo, también es justo reconocer que se trataba de un mercado inmobiliario inusualmente incierto y en constante cambio, que requería criterio profesional y no solo análisis cuantitativo.

Durante las próximas reuniones públicas para la reevaluación de 2027, la Oficina de Impuestos explicará estas tendencias con mayor detalle. Según las condiciones actuales del mercado, preveen que el valor de muchos inmuebles comerciales e industriales aumentará para reflejar con mayor precisión la situación actual del mercado.

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