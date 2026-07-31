Fijan postura en EE.UU. ante inicio de negociaciones en Venezuela

Washington.- El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., Jim Risch, junto al senador John Curtis, emitieron un comunicado conjunto ante el inicio de las negociaciones en Venezuela.

El proceso de diálogo, fijado para iniciar este 1 de agosto entre la oposición y las autoridades interinas, busca trazar un marco de entendimiento político e institucional para el país.

En su declaración formal, los legisladores estadounidenses remarcaron en un comunicado que el inicio de estas conversaciones representa una oportunidad clave para encauzar a Venezuela hacia un futuro estable y democrático.

Sin embargo, enfatizaron que el éxito del proceso dependerá del compromiso de las partes para actuar de buena fe y establecer metas claras.

Los senadores Risch y Curtis hicieron un llamado explícito a rechazar las falsas promesas que descarrilaron esfuerzos de negociación anteriores en el país sudamericano.

Asimismo, insistieron en la necesidad de consolidar una ruta transparente impulsada por parámetros medibles que conduzcan directamente a la organización de elecciones libres y transparentes.

The United States has a strong interest in a peaceful democratic transition in Venezuela and in ensuring malign actors cannot interfere with the will of the Venezuelan people. https://t.co/GlTbcGhDxN — Senate Foreign Relations Committee Chairman (@SenateForeign) July 30, 2026

Desde el Congreso estadounidense reiteraron que Estados Unidos mantiene un interés estratégico en una transición democrática y pacífica en Venezuela. Las autoridades norteamericanas enfatizaron que continuarán vigilantes para evitar que actores malignos externos interfieran en la voluntad soberana del pueblo venezolano durante el desarrollo de la agenda de trabajo.

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Asamblea Nacional 2015 agradeció el apoyo de EE.UU.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, valoró positivamente el respaldo y las advertencias expresadas por los senadores estadounidenses.

A través de sus redes sociales, la opositora afirmó compartir la convicción de que las conversaciones deben ejecutarse bajo criterios estricto de transparencia y objetivos democráticos concretos.

Valoramos la declaración del Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado EEUU, Jim Risch y del Senador John Curtis. Compartimos la convicción de que este proceso debe desarrollarse de buena fe, con transparencia, objetivos claros y un compromiso genuino para… https://t.co/uGbjuOv9Rq — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 30, 2026

Figuera concluyó que la representación democrática asume el proceso con alta responsabilidad, señalando que la efectividad de la negociación no se medirá por discursos. «Será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano», aseveró la parlamentaria al ratificar el compromiso con el restablecimiento del orden constitucional.

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