Charlotte, NC.- El Charlotte FC anunció que el extremo Kerwin Vargas se ha unido al Athletico Paranaense de la Primera División brasileña en una transferencia permanente. El Charlotte FC también conservará un porcentaje de una futura venta de Vargas.

“Kerwin es un profesional ejemplar y trabajó arduamente para convertirse en el jugador que es hoy. Su desempeño en el Charlotte FC ha llamado la atención de muchos clubes alrededor del mundo, y no es un secreto que hemos rechazado varias ofertas en temporadas anteriores. Tras esta última oferta y el interés del Athletico Paranaense, hablamos con Kerwin y sus representantes y ahora creemos que la venta es lo mejor para todas las partes”, declaró el gerente general Zoran Krneta. “Hemos tenido el placer de ver a Kerwin madurar tanto dentro como fuera del campo desde nuestra temporada inaugural. Todos en el Club le deseamos a él y a su familia la mejor de las suertes en Brasil y durante el resto de su carrera. Esperamos verlo con la camiseta de la selección colombiana”. Lee también: El Charlotte FC celebra la graduación de la promoción 2026 de su academia

Vargas firmó como segundo jugador de la Iniciativa Sub-22 del Club el 2 de mayo de 2022, y ha participado en 17 partidos esta temporada, anotando tres goles y brindando cuatro asistencias. El extremo colombiano acumuló 37 participaciones en goles en 147 partidos disputados a lo largo de las últimas cuatro temporadas.

Vargas tuvo su temporada más productiva con The Crown el año pasado, registrando un récord personal de 12 participaciones en goles en todas las competiciones, con ocho goles y cuatro asistencias. Jugó los 42 partidos con The Crown durante la temporada 2025.

En 2024, el delantero comenzó a hacerse un hueco en el once inicial, participando en 38 partidos, 34 de ellos como titular. Vargas marcó seis goles y dio una asistencia. Fue el jugador con más disparos a puerta en la liga, con un total de 62. Lee también: Pep Biel y Ashley Westwood del Charlotte FC, al Juego de Estrellas de la MLS 2026

Vargas continuó destacándose en su segunda temporada, participando en 36 partidos con el CLTFC. El colombiano anotó cinco goles y dio cinco asistencias en la MLS, lo que lo colocó como el segundo jugador con más asistencias en el equipo. Vargas marcó el gol de la victoria contra el Inter Miami CF en la jornada decisiva, asegurando así la primera clasificación del club para los playoffs. En el siguiente partido contra los New York Red Bulls, el delantero anotó un golazo de chilena, su primer tanto en los playoffs.