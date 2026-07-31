EE.UU. destina $73.2M a la prevención del suicidio

Washington.- La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA), dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), anunció la adjudicación de 73,2 millones de dólares en subvenciones federales.

En un comunicado, explicaron que los fondos estarán destinados a fortalecer la atención en salud mental infantil, expandir el tratamiento ambulatorio asistido y reforzar los programas de prevención del suicidio a nivel nacional.

El anuncio fue respaldado por el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., quien subrayó la urgencia de estructurar un sistema sanitario con métricas claras y resultados sostenibles.

«Los estadounidenses merecen un sistema de salud mental que brinde resultados y ayude a las comunidades antes de que una crisis se convierta en una tragedia», afirmó la autoridad federal.

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Proporcionarán servicios integrales a niños

Dentro del paquete global de financiación, la partida principal asigna 44,3 millones de dólares a la Iniciativa de Salud Mental Infantil (CMHI). Este programa busca proporcionar servicios comunitarios e integrales a niños, adolescentes y jóvenes de hasta 21 años que presenten alteraciones emocionales graves, facilitando además la atención temprana a sus familias.

En el ámbito de la prevención del riesgo de suicidio en adultos, se destinaron 17,6 millones de dólares para implementar el marco «Zero Suicide» en redes hospitalarias. Dicho presupuesto otorgará recursos técnicos y operativos a los sistemas de salud para diagnosticar y atender de manera oportuna a pacientes adultos en situación de vulnerabilidad.

Adicionalmente, señalaron que se otorgaron 11,2 millones de dólares para impulsar Programas de Tratamiento Ambulatorio Asistido (AOT) dirigidos a adultos con enfermedades mentales graves.

Destacaron que esta asignación presupuestaria da cumplimiento a las directrices de la Orden Ejecutiva del Presidente orientada a reducir el crimen y el desorden en las calles mediante la atención médica guiada.

Por último, instaron a la población a utilizar el portal FindTreatment.gov para localizar centros de atención médica especializada y proveedores cualificados en todo el país.

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