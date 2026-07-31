Detienen a 153 personas en Atlanta por trata en el Mundial

Atlanta.- Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Atlanta y un despliegue de agencias aliadas culminaron exitosamente la «Operación Red Card», ejecutada durante 33 días de forma simultánea al desarrollo del Mundial.

En un comunicado señalaron que el operativo multinivel se centró en combatir las redes de trata de personas y explotación infantil que intentaron aprovechar la afluencia de visitantes a la ciudad.

Las acciones tácticas en el estado de Georgia permitieron la detención de 153 personas y la atención directa de 54 víctimas, a quienes se les brindó resguardo e integración a programas de asistencia integral.

Asimismo, enfatizaron que los procesados enfrentan cargos graves que incluyen trata de personas, explotación de menores, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.

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Aprendidos contaban con antecedentes penales

Frente a los resultados de la operación, el agente especial a cargo de HSI en Georgia y Alabama, Steven N. Schrank, advirtió sobre la postura firme del gobierno ante estos delitos. «Operation Red Card envió un mensaje claro: aquellos que explotan a los vulnerables serán encontrados y llevados ante la justicia», aseveró al calificar la protección infantil como una prioridad no negociable.

Las autoridades policiales revelaron que una porción significativa de los aprehendidos contaba con antecedentes penales violentos por delitos como homicidio, secuestro y abuso infantil. Asimismo, las investigaciones preliminares confirmaron la captura de individuos en posiciones de responsabilidad pública, figurando dos médicos, una enfermera y cuatro miembros de las fuerzas armadas.

Al respecto, el director del Buró de Investigaciones de Georgia (GBI), Chris Hosey, destacó la relevancia de unificar el trabajo de agencias locales, estatales y federales para desmantelar estas estructuras. Por su parte, los expedientes serán remitidos formalmente a las Fiscalías de los condados DeKalb, Henry, Gwinnett, Rockdale, Fulton y Cobb para el inicio del enjuiciamiento criminal.

El dispositivo interinstitucional contó con el respaldo del Consejo Coordinador de Justicia Criminal (CJCC), la Patrulla Aeronaval de CBP y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Con este esfuerzo, las fuerzas de seguridad reafirmaron el compromiso de ofrecer una respuesta médica y psicológica orientada al trauma para los sobrevivientes rescatados durante la competición deportiva.

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