Departamento de Estado emite 250 mil ejemplares adicionales del «Patriot Passport»

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la disponibilidad de 250.000 unidades adicionales del «Patriot Passport».

En un comunicado detallaron que se trata de una libreta especial de viaje emitida exclusivamente para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de la nación, la cual ha generado un singular interés entre los ciudadanos desde su presentación inicial.

Señalaron que para facilitar el acceso general a este documento de colección, las autoridades diplomáticas organizarán jornadas especiales de solicitud en agencias y centros de pasaportes a lo largo del territorio nacional.

De la misma manera, la institución confirmó que la atención se realizará bajo un estricto sistema de atención al cliente y exigirá la programación de una cita previa obligatoria a través del portal oficial travel.state.gov/passport250.

You asked, and we delivered. 🇺🇸 Starting August 8, apply for an America 250th commemorative passport at a passport agency near you. pic.twitter.com/bv7UiiPfGp — Department of State (@StateDept) July 30, 2026

Incorporará ilustraciones de momentos históricos

El diseño artístico de esta edición conmemorativa entrelaza pasajes fundamentales de la historia estadounidense con su liderazgo actual. Entre sus atributos visuales principales, el pasaporte incorpora ilustraciones del momento histórico de la firma de la Declaración de Independencia junto al texto íntegro de 1776, sumado a la icónica bandera dorada «Freedom 250».

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Asimismo, el documento rinde homenaje a la conducción política contemporánea del país al incluir un retrato oficial del presidente Donald J. Trump. La combinación de estos símbolos patrios busca ofrecer a los solicitantes un ejemplar único que conecta las raíces de los Padres Fundadores con la identidad nacional del siglo XXI.

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ponderó el significado e impacto de la medida en las familias estadounidenses. «Un pasaporte estadounidense es más que solo un documento de viaje; es una pieza física de nuestra identidad nacional», enfatizó el jefe de la diplomacia norteamericana al argumentar las razones de la expansión de la tirada.

An American passport is more than just a travel document; it's a physical piece of our national identity – a reminder that wherever you are in the world, you are an American. In response to extraordinary public interest, the State Department is making 250K historic passports… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 30, 2026

Finalmente, el funcionario remarcó el orgullo patriótico que representa portar la credencial en cualquier rincón del planeta. Con este lanzamiento ampliado, el Gobierno federal busca que cientos de miles de ciudadanos adicionales conserven un recuerdo palpable de los 250 años del patrimonio e historia de los Estados Unidos.

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