Condenan a 30 meses de prisión a cubano por fraude de asilo

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó la sentencia de 30 meses de prisión dictada contra Erik Ventura-Castro, ciudadano cubano de 24 años residente en Hialeah, Florida.

En un comunicado explicaron que el imputado fue procesado por su participación clave en una conspiración internacional dedicada al tráfico ilegal de personas, fraude masivo de asilo y lavado de dinero.

De acuerdo con los documentos judiciales del caso, entre enero de 2021 y junio de 2025, la organización criminal promocionaba sus servicios en redes sociales para facilitar la entrada de miles de cubanos a EE. UU. mediante la falsificación del Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (ESTA).

Acotaron además, que el esquema incluía la adjudicación de falsas ciudadanías europeas para evadir el visado tradicional mediante documentación y direcciones fabricadas ante CBP.

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Cobraban más de mil dólares por servicio de logística

Por otro lado, señalaron que durante el desarrollo de la conspiración, la red cobraba a los migrantes tarifas que oscilaban entre los 1.500 y 40.000 dólares por servicios de logística, contratando incluso vuelos chárter privados para movilizar grupos. Ventura-Castro se declaró culpable tras comprobarse que realizó pagos electrónicos fraudulentos y transferió más de 97.000 dólares hacia las Islas Caimán, Colombia y México para la compra de pasajes aéreos ilegales.

Frente a la resolución del juicio, el director de USCIS, Joseph Edlow, reafirmó el compromiso institucional en la lucha contra los delitos migratorios. «Esta sentencia es prueba de nuestra guerra total contra el fraude de inmigración», aseveró el funcionario al destacar el trabajo conjunto entre agencias de seguridad para desmantelar estructuras que inundan el país con solicitudes de asilo falsas.

La causa involucra a otros once individuos procesados dentro del mismo expediente judicial. De este grupo, cinco co conspiradores ya se han declarado culpables a la espera de sus condenas, mientras que tres implicados adicionales permanecen bajo custodia esperando el inicio formal de sus juicios programados para el 21 de septiembre.

Por último, afirmaron que el operativo representó un esfuerzo de investigación multinacional liderado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Tampa, la Patrulla Fronteriza Sector Miami y la Dirección de Detección de Fraude de USCIS. Las autoridades remarcaron que el éxito del procedimiento contó con la asistencia clave de las fuerzas de seguridad de las Islas Caimán y fiscales del Departamento de Justicia.

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