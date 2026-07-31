5K financia a los futuros líderes de la aviación

Charlotte, NC.- Átese las zapatillas y prepárase para correr a toda velocidad para inscribirte en la 19.ª edición anual de la CLT Runway 5K. Las inscripciones abren el sábado 1 de agosto a las 7:30 a. m.

La carrera tendrá lugar el sábado 17 de octubre a las 7:30 de la mañana.

“Los miembros de la comunidad comenzaron a comunicarse para inscribirse ya en diciembre de 2025”, dijo Sterling Patterson, coordinador de participación comunitaria de CLT. “Nos encanta la popularidad que ha alcanzado este evento entre los residentes de la zona y más allá”.

El año pasado, las inscripciones para la carrera se agotaron en menos de tres horas, lo que demuestra la creciente popularidad y magnitud de la carrera CLT Runway 5K.

«El interés de nuestros socios fue tal que tuvimos que cerrar la convocatoria para patrocinadores», añadió Patterson. «Por ello, nos complace ofrecer varios paquetes nuevos y exclusivos que permitirán que aún más organizaciones se unan a nosotros en la Runway 5K».

En 2007, el evento contó con tan solo 500 participantes. En 2025, diez de los 1600 corredores, caminantes y participantes en silla de ruedas que cruzaron la meta recorrieron más de 1600 kilómetros, incluyendo cuatro provenientes del extranjero. El próximo año, el evento celebrará su vigésimo aniversario.

La carrera del 18 de octubre de 2025 fue un evento sin precedentes, que recaudó 90.930 dólares. Desde 2019, CLT ha recaudado más de 317.000 dólares para las becas Central Piedmont Opportunity, superando con creces el objetivo inicial.

La carrera Runway 5K ha tenido tanto éxito que CLT anunció a principios de este año la creación de una beca permanente en Central Piedmont, el «Fondo de Becas del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas». Esta beca apoyará a estudiantes que deseen seguir carreras relacionadas con la aviación y garantizará que el impacto benéfico de CLT en Central Piedmont continúe.

“La carrera Runway 5K es uno de nuestros eventos más importantes y demuestra cómo construimos vínculos entre el aeropuerto y nuestros vecinos. Siempre es una de las favoritas de todo nuestro equipo de Participación Comunitaria”, según Patterson.

Hasta la fecha, 30 estudiantes del condado Mecklenburg han recibido becas de oportunidad del aeropuerto CLT.

Finalmente hay que recordar que para inscribirse puede ingresar acá.

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