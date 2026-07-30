Charlotte, NC.- La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) está llevando a cabo una investigación interna sobre el arresto del oficial del CMPD Seth Elliott y la Oficina Estatal de Investigación (SBI) informó sobre el arresto del oficial por el cargo de acceso ilegal a una computadora.

CMPD Officer Arrested and Charged with Illegal Access of a Computerhttps://t.co/vsoyvxVuUw — CMPD News (@CMPD) July 29, 2026

El 18 de junio de 2026, la Oficina Estatal de Investigación (SBI) informó al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) que, durante una investigación no relacionada, la SBI obtuvo información que indicaba que el martes 16 de junio, el oficial Elliott había accedido indebidamente al sistema FLOCK y a CJLEADS una vez con fines ajenos a la aplicación de la ley.

***** FOR IMMEDIATE RELEASE ***** SBI Arrests Charlotte-Mecklenburg Police Officer on Illegal Access of a Computer Charge (MECKLENBURG COUNTY, N.C.) — The North Carolina State Bureau of Investigation (SBI) announces the arrest of a Charlotte-Mecklenburg Police Department… — NC SBI (@SBI1937) July 29, 2026

El lunes 22 de junio de 2026, asignaron al oficial Elliott a una tarea administrativa remunerada y se le revocó el equipo y el acceso a los sistemas con información de inteligencia criminal, a la espera del resultado de la investigación de la SBI. El 29 de julio de 2026, el oficial Elliott el SBI lo arrestó bajo el cargo de acceso ilegal a una computadora del gobierno, un delito menor de Clase 1.

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El 29 de julio de 2026, suspendieron al oficial Elliott de empleo y sueldo a la espera del resultado de la investigación interna.

Al oficial Elliott lo contrataron el 26 de febrero de 2024 y actualmente pertenece a la University City Division.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) no posee ni opera cámaras ni dispositivos FLOCK. Sin embargo, el CMPD tiene un Memorando de Entendimiento (MOU) con FLOCK que permite a los agentes acceder a los dispositivos FLOCK de otras agencias y entidades sin costo alguno.

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Declaración de la jefe Patterson

Finalmente la jefa Patterson indicó: “El público espera y merece el más alto nivel de integridad de cada agente que porta la placa del CMPD. El mal uso de la tecnología policial o el acceso a información confidencial para fines ajenos a la aplicación de la ley constituye una traición a la confianza pública y una violación de los principios que representa esta profesión. No toleraremos este tipo de mala conducta, y cualquier persona que viole esa confianza será plenamente responsable.”

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