NCDHHS eleva el total a 718 los casos de ciclosporiasis

Raleigh, NC.-El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció casos adicionales de ciclosporiasis en Carolina del Norte, lo que eleva el total a 718 casos y 24 hospitalizaciones desde el 1 de mayo de 2026. Para brindar al público información actualizada, el NCDHHS ha lanzado un nuevo panel de control de casos y brotes de ciclosporiasis que se actualizará los martes con la información más reciente.

NCDHHS continues to work closely with our local, state and federal partners to gather information and identify possible sources. Access the statewide dashboard here ➡️ https://t.co/XPdWWr1JpU

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El NCDHHS continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios… pic.twitter.com/4jptPmbBRM — NCDHHS (@ncdhhs) July 30, 2026

Aunque aún no se ha identificado la fuente, los datos actuales de las entrevistas con los pacientes indican que el perejil y el cilantro se mencionan con frecuencia entre los casos de ciclosporiasis. Sin embargo, muchos pacientes no informaron haber consumido ninguno de estos alimentos antes de enfermarse, lo que sugiere que podría haber múltiples fuentes de exposición.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios locales, estatales y federales para recopilar información e identificar posibles fuentes.

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Hasta el momento, no se ha identificado una fuente confirmada de productos contaminados que explique el aumento de casos en Carolina del Norte. Si se retira del mercado un ingrediente o producto alimenticio, los departamentos de salud locales colaboran con los establecimientos para garantizar que dicho ingrediente o producto deje de utilizarse.

Enjuagar y lavar las frutas y verduras frescas puede eliminar parte del parásito, pero no garantiza su eliminación total. La ciclosporiasis se puede prevenir cocinando los alimentos a 74 grados Celsius (165 grados Fahrenheit). Si utiliza ingredientes que se han asociado con mayor frecuencia a casos de ciclosporiasis en Carolina del Norte, como el perejil y el cilantro, considere eliminarlos, usar productos cultivados localmente o cocinarlos completamente para evitar contagiarse usted o a otras personas.

Aunque algunas personas no presenten síntomas, la mayoría suele sentirse mal aproximadamente una semana después de la exposición al parásito. Consulte a su médico si presenta diarrea intensa o persistente, o si cree que podría tener ciclosporiasis. La ciclosporiasis se trata con antibióticos. También es importante prevenir la deshidratación bebiendo mucha agua o bebidas con electrolitos.

Para obtener más información sobre la ciclosporiasis, visite la página web sobre ciclosporiasis del NCDHHS .

Video: Los casos de ciclosporiasis van en aumento. Conozca cómo protegerse.