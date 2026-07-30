La UEFA aprueba boicot histórico al Mundial y a la FIFA

Washington.- En una reunión de emergencia las 55 asociaciones miembro de la UEFA votaron de manera unánime (55-0) no participar en ninguna competición organizada por la FIFA.

En un comunicado detallaron que la medida responde directamente al plan anunciado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear la filial comercial FIFA Forward Enterprise, valorada en 20.000 millones de dólares, con la intención de vender una participación del 20% a inversores de capital privado.

Explicaron que la resolución conjunta fijó una postura rotunda e inflexible frente al proyecto, condicionando el retorno del fútbol europeo al abandono definitivo de la propuesta.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

No competirán en ningún torneo de la FIFA

En su comunicado oficial, la UEFA advirtió que ninguna selección nacional competirá en torneos FIFA mientras la iniciativa siga viva y no existan garantías vinculantes de que la institución global jamás volverá a abrir su gobernanza ni sus torneos a la propiedad privada.

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Por otro lado, destacaron que el alcance de la sanción implica un veto total e inmediato que paraliza la participación de potencias continentales como España, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia en las citas internacionales.

Acotaron que este boicot afectará de forma directa e inminente a torneos del calendario global, como el próximo Mundial Femenino Sub-20 de Polonia y el Mundial Femenino 2027 proyectado para celebrarse en Brasil.

De la misma manera, señalaron que en el plano conceptual, el organismo europeo argumentó un rechazo absoluto a la mercantilización de los torneos tradicionales, subrayando que la Copa del Mundo no debe ser tratada como un producto de inversión.

Rechazan el ingreso de fondos privados

La UEFA sostiene que el ingreso de fondos privados obligaría a supeditar los calendarios, los formatos de competencia y las decisiones operativas al beneficio financiero de accionistas antes que al bienestar del deporte.

Asimismo, la cúpula dirigida por Aleksander Čeferin dirigió severas críticas a la falta de transparencia en la gestión de Gianni Infantino. Desde Europa denunciaron que el proyecto fue concebido en secreto y calificaron de «coacción e intimidación» el ultimátum fijado por la FIFA para el 19 de septiembre, fecha límite dada a las federaciones para respaldar el plan a cambio de aportes económicos inmediatos.

Por último, la drástica decisión del fútbol europeo ha generado un fuerte impacto geopolítico y un respaldo institucional generalizado. Gobiernos del continente, representantes de la Unión Europea y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) manifestaron de inmediato su apoyo a la firme postura adoptada por la UEFA, consolidando un frente común en defensa de la estructura tradicional y la gobernanza del fútbol mundial.

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