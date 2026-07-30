ICE repatria a México a dos fugitivos buscados por homicidio en su país natal

Houston.- Oficiales de Operaciones de Deportación (ERO) de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston repatriaron con éxito a México a Agustín Morales Rentería y Juan Becerra Ruiz, ambos de 24 años.

En un comunicado, indicaron que la acción se concretó tras confirmar que ambos individuos contaban con órdenes de aprehensión activas en territorio mexicano por los delitos de homicidio agravado e intencional, respectivamente.

La entrega formal se efectuó en el Puente Internacional Juárez-Lincoln en Laredo, Texas, donde agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas asumieron la custodia de los prófugos. Ambos sujetos procedían del Centro de Procesamiento de Montgomery ubicado en Conroe, Texas, donde permanecían bajo resguardo federal antes de su expulsión.

Tenían antecedes penales

Por otro lado, detallaron que con respecto al historial de Agustín Morales Rentería, era requerido por homicidio agravado desde octubre de 2021 y que reingresó ilegalmente a EE. UU. para evadir a la justicia tras ser expulsado bajo el Título 42. Posteriormente, en noviembre de 2025 fue condenado a 18 meses de prisión federal por posesión ilegal de un arma de fuego, siendo transferido a custodia de ICE al cumplir su condena hasta la emisión de su orden de deportación.

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Por su parte, Juan Becerra Ruiz registraba una orden de aprehensión emitida en octubre de 2022 en Querétaro por homicidio intencional. Tras ser ubicado en el área metropolitana de Houston por la Patrulla Fronteriza, fue detenido el 4 de junio durante una parada de tráfico en Spring, Texas, emitiéndose su orden de expulsión a finales de ese mismo mes.

Frente a la entrega de los imputados, el director interino de la oficina de ERO en Houston, Gabriel Martínez, enfatizó la prioridad de los operativos de deportación en la región:

«Bajo mi gestión, el sureste de Texas nunca será un refugio seguro para prófugos extranjeros peligrosos como estos dos. Nuestros oficiales continúan cumpliendo las leyes de inmigración sin prejuicios, priorizando la seguridad pública y nacional», acotó.

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