El FMI se reúne con Delcy Rodríguez por impacto de los terremotos en Venezuela

Caracas.- El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Chalk, sostuvo una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el fin de evaluar el impacto económico de los recientes terremotos registrados en el país.

En un comunicado publicado en las redes sociales destacaron que buscan explorar vías de apoyo para las labores de recuperación y profundizar la cooperación técnica entre el organismo multilateral y la nación.

IMF Western Hemisphere Dept Director Nigel Chalk met with Acting Pres @delcyrodriguezv to discuss the economic impact of the earthquakes, how the Fund could help support recovery efforts, and ways to deepen technical cooperation. We stand with 🇻🇪 during this challenging time. pic.twitter.com/gQ446kV4gU — IMF (@IMFNews) July 30, 2026

Organizaciones internacionales buscan apoyar a los venezolano

Asimismo, el Gobierno venezolano, en articulación con el Sistema de las Naciones Unidas, instaló el Taller para el Plan de Evaluación de Necesidades Post Terremotos y el Marco de Recuperación Resiliente.

Indicaron que esta iniciativa de respuesta busca transcender la mera reconstrucción de infraestructura, priorizando el desarrollo humano, la atención integral a las familias afectadas y el fortalecimiento del bienestar social en armonía con el medio ambiente.

Además, en una publicación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que lideran la asistencia técnica para la evaluación del impacto económico y social.

Destacó además que Unión Europea y Banco Mundial, están apoyando la estructuración del marco de recuperación resiliente.

Por último, indicó que BID y CAF están brindando respaldo financiero y de desarrollo regional para la fase de reconstrucción.

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