El DHS busca multar a abogado por asilos fraudulentos

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) anunció que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división de ICE, busca imponer una sanción de $470.584 contra el abogado de inmigración Suraj Raj Singh.

En un comunicado, indicaron que la medida responde a acusaciones por la radicación recurrente de declaraciones y documentos falsificados en procesos de asilo ante las Cortes de Inmigración.

De acuerdo con el expediente oficial, la notificación enviada al abogado abarca 54 casos migratorios en los que habría preparado y presentado un total de 118 documentos fraudulentos.

Asimismo, las investigaciones señalaron que el jurista, cuya práctica nacional atiende principalmente a ciudadanos de la India, presentaba declaraciones con narrativas de persecución e incidentes fácticos idénticos o casi idénticos en la sustancia.

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Segunda sanción masiva por fraude documental civil

Por otro lado, detallaron que la acción administrativa representa la multa máxima permitida bajo la sección 8 U.S.C. § 1324c(d) sobre fraude de documentos civiles, y constituye la segunda sanción de este tipo emitida por el DHS desde las directivas antifraude implementadas a mediados de año (tras la multa impuesta en junio al abogado Vinod Doddamani por $255.232).

«Las solicitudes de asilo fraudulentas amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, debilitan nuestro sistema de inmigración y retrasan la expulsión de delincuentes indocumentados peligrosos. Buscamos la multa máxima para responsabilizar a los abogados que defraudan y abusan del sistema», declaró el asesor general del DHS, James Percival.

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