EE.UU. moderniza el portal oficial de CFIUS para la revisión de inversión extranjera

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en su calidad de presidente del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS), lanzó oficialmente un sitio web especializado para modernizar el acceso a la información y agilizar los procesos de revisión de transacciones de capital extranjero.

En un comunicado, explicaron que la nueva plataforma busca mejorar la accesibilidad de los recursos existentes e introducir herramientas dinámicas que apoyen una interacción más temprana y efectiva entre los inversionistas y el organismo interagencial.

De la misma manera, señalaron que es un impulso a la transparencia en el marco de la política «America First» La renovación digital busca equilibrar la protección de la seguridad nacional con la atracción de capitales internacionales hacia el mercado estadounidense.

El CFIUS busca la protección de la seguridad

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que «el CFIUS desempeña un papel fundamental en la protección de la seguridad nacional de EE.UU., al tiempo que garantiza que el país siga siendo el destino de inversión más atractivo del mundo”.

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“Con este nuevo sitio web, busca facilitar a las empresas, inversores y sus asesores la búsqueda de información necesaria para promover la inversión extranjera, en consonancia con los objetivos de la Política de Inversión America First del presidente Trump», declaró.

Nuevas herramientas y funciones clave del portal CFIUS.gov

En este sentido, señalaron que el portal permitirá a las partes realizar preguntas operativas e ingresar información preliminar sobre sus transacciones para evaluar opciones de trámite antes de formalizar la solicitud.

Además, indicaron que incorporará un desglose explicativo sobre las categorías comunes de riesgo de seguridad nacional identificadas en las evaluaciones de inversión extranjera, junto a una lista de medidas de mitigación de muestra.

«El lanzamiento de hoy refleja el compromiso del Tesoro con la transparencia y la excelencia operativa. Al proporcionar orientaciones más claras sobre nuestros procedimientos y ejemplos prácticos de riesgos, este sitio ayudará a las partes a avanzar de manera más eficiente a través del proceso de revisión», agregó el subsecretario de Seguridad de Inversiones, Chris Pilkerton.

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