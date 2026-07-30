EE.UU. activa por primera vez el Tribunal de Remoción de Terroristas

Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que presentó el primer caso de su historia ante el Tribunal de Remoción de Extranjeros Terroristas (ATRC, por sus siglas en inglés), con el objetivo de lograr la expulsión del país de Nazira Haji Zada, de 47 años y residente de Fort Worth, Texas.

En un comunicado, detallaron que la procesada es la matriarca de una familia de origen afgano vinculada a un complot de tiroteo masivo de inspiración yihadista (ISIS) planificado para el día de las elecciones de 2024 en EE.UU..

Señalaron que la solicitud de deportación fue radicada formalmente el pasado 15 de julio, y Haji Zada comparece este jueves 30 de julio en Washington, D. C. ante la jueza principal del ATRC, Joan N. Ericksen.

Department of Justice Files First Case in U.S. Alien Terrorist Removal Court to Deport Afghan Alien Who Supported Her Family’s Plans for Election-Day Shooting “Congress created the Alien Terrorist Removal Court three decades ago to remove from the United States alien terrorists… pic.twitter.com/NPaO1BRInH — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 30, 2026

Antecedentes del complot terrorista en EE.UU.

De la misma manera, señalaron que el hijo de Nazira, Abdullah Haji Zada (17 años al momento de su arresto, juzgado como adulto), fue sentenciado a 15 años de prisión tras declararse culpable. Como parte del acuerdo, aceptó una orden judicial de deportación a Afganistán tras cumplir su condena.

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Además, señalaron que su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi (28 años), se declaró culpable en junio de 2025 por conspirar para proveer material a ISIS y adquirir armamento. Tawhedi admitió haber intentado comprar fusiles AK-47, 10 cargadores y 500 cartuchos de munición a un agente encubierto del FBI para atentar el 5 de noviembre de 2024.

Documentos judiciales revelan que la familia vendió sus pertenencias (vehículos, electrodomésticos y la residencia familiar) para financiar el ataque y compró boletos de avión de solo ida para trasladar a los hijos menores a Kabul antes de la fecha fijada para el atentado.

Al respecto, el fiscal general interino Todd Blanche, señaló que «el Congreso creó este tribunal hace tres décadas para expulsar a terroristas extranjeros que nunca debieron estar aquí”.

“Las alegaciones muestran a la matriarca de una familia simpatizante de ISIS colaborando en un complot para lanzar un ataque masivo contra votantes estadounidenses».

Por último, el director del FBI, Kash Patel señaló que «este es un paso histórico para pedirle a este tribunal que remueva a un individuo que apoyó un complot terrorista en nuestra nación».

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