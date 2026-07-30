Charlotte, NC.- Los detectives de homicidios del CMPD solicitan la ayuda del público en la investigación del homicidio de James Mathew Rodriguez. Quienes proporcionen información confidencial permanecerán en el anonimato y podrán optar a una recompensa en efectivo de hasta 5.000 dólares.

Public Assistance Requested in Homicide Investigation. See full release: https://t.co/EsE2fH8ihQ — CMPD News (@CMPD) July 29, 2026

Se ruega a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a los detectives que se ponga en contacto con Charlotte Crime Stoppers llamando al 704-334-1600, que utilice la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o que visite el sitio web de Charlotte Crime Stoppers.

El hecho

Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) iniciaron una investigación por homicidio en la cuadra 900 North Poplar Street en Central Division.

El viernes 22 de mayo, aproximadamente a las 6:44 p.m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia en la cuadra 900 North Poplar Street. Al llegar, encontraron a una víctima inconsciente. En ese momento, el incidente se clasificó como una investigación por muerte.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen (CCS) se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) acudieron para brindar asistencia.

El martes 26 de mayo, el informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un homicidio. el 30 de mayo lo identificaron como James Mathew Rodriguez, de 44 años y notificaron a los familiares sobre su muerte.

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Lewis es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 2026-0522-1809-01.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.