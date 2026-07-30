33ª temporada del Cook Out Summer Shootout

Charlotte, NC.- La 33.ª edición del Cook Out Summer Shootout de Charlotte Motor Speedway concluyó de forma emocionante con una Noche de Campeones que puso el broche de oro a la temporada de verano. La velada incluyó actuaciones decisivas, carreras apasionantes y una victoria espectacular de Tyler Young al volante de Baby Beluga en la categoría School Bus Slobberknocker.

Giovanni Anderlini (Beginner Bandoleros), Roo Reaves (Bandits), Carson Sherman (Outlaws), Gerardo Peralta (Chargers), Turner Brown (Young Lions), Colton Hale (VP Fuels Semi-Pro), Jake Bollman (Pros) y Doug Stevens (Dilling Heating, Cooling, Plumbing & Electrical Masters) celebraron sus viajes al círculo de ganadores, mientras que la atención se centró en los campeones que lucharon durante todo un verano de competición para conseguir sus títulos.

EL AUTOBÚS ESCOLAR SLOBBERKNOCKER PONE FIN AL VERANO

La última edición de la temporada del School Bus Slobberknocker ofreció el caos, el contacto y la emoción que los aficionados esperan, con Tyler Young, propietario de Young’s Motorsports, al volante de Baby Beluga hacia la victoria.

Leighton Sibble, del equipo Niece Motorsports, lideró las primeras vueltas con Rubber Ducky antes de que Landon Polinski, jefe de equipo del equipo número 42 de la NASCAR Craftsman Truck Series, se lanzara al frente con Purple Reign. Wally Rogers, jefe de equipo del equipo número 44 de la NASCAR Craftsman Truck Series, se abrió paso entre los demás competidores con Captain Clutch, realizando una serie de maniobras agresivas para unirse a la lucha por el liderato.

La carrera dio un giro cuando Rubber Ducky quedó fuera de la contienda, lo que le dio a Young la oportunidad de tomar el control con Baby Beluga. Young resistió los ataques finales para alzarse con la victoria, seguido por Captain Clutch, Purple Reign, Pedal Princess y Rubber Ducky.

HALE SE ASEGURA LA VICTORIA Y EL TÍTULO DE VP FUELS SEMI-PRO

Colton Hale volvió a ser imparable en la división VP Fuels Semi-Pro, logrando la victoria tras arrebatarle el liderato a Preston Wrisley en la curva 2 de la vuelta 10 y sin mirar atrás. A pesar de varias banderas amarillas de Pro-FABrication y un límite de tiempo que puso fin a la carrera a falta de ocho vueltas, Hale mantuvo el control para asegurar el triunfo.

La victoria coronó una temporada impresionante para Hale, quien también se adjudicó el campeonato VP Fuels Semi-Pro en una de las batallas por el título más reñidas de la noche. Con cinco victorias y seis resultados entre los cinco primeros durante el verano, Hale demostró la consistencia y la velocidad que lo impulsaron al campeonato.

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Para poner el broche de oro a una temporada inolvidable de VP Fuels Semi-Pro, Colton Hale se alzó con el primer puesto en la clasificación final con 786 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Dylan Faulkner. Preston Wrisley, Cameron White y Sterling Wrisley completaron los cinco primeros puestos tras un verano de intensa competencia.

BOLLMAN GANA EL DÉCIMO ASALTO; MORABITO SE LLAMA TÍTULO PROFESIONAL

Jake Bollman, campeón del Cook Out Summer Shootout 2025, se alzó con la victoria en la ronda final de la competición profesional. Bollman tomó la delantera poco después de que se diera la señal de salida, ampliando rápidamente su ventaja sobre el resto de competidores. Al ondear la bandera a cuadros, Bollman se aseguró la victoria en la décima ronda con una actuación digna de un campeón.

A pesar de terminar octavo en la final, la ventaja de 34 puntos de Ben Morabito al llegar a la Noche de Campeones fue suficiente para asegurar el título del Campeonato Pro 2026. Con actuaciones consistentes a lo largo de toda la temporada, Morabito demostró la velocidad y la determinación que le valieron el campeonato Pro 2026.

Morabito se adjudicó el título profesional del Cook Out Summer Shootout con una ventaja de 30 puntos, seguido por Neal Dulin, Joel Smith, Spencer Bradshaw y Landon McKenzie en el top cinco final.

SHERMAN DOMINA A LOS FORAJIDOS

Carson Sherman cerró la final de la División Outlaw de forma contundente, superando las banderas amarillas iniciales y los constantes cambios en la clasificación para conseguir su séptima victoria de la temporada. Tras la reanudación de la carrera, cuando Lucas McFall tomó la delantera, una bandera amarilla en la vuelta 5 devolvió el impulso a Sherman, quien cruzó la meta en primer lugar.

Tras quedar subcampeón frente a Landon Thrasher en la final de 2025, Sherman regresó en 2026 con una campaña victoriosa. Con siete victorias a lo largo del verano, Sherman demostró ser el mejor de los Outlaws, finalizando con 820 puntos.

Sherman terminó en lo más alto de la clasificación de los Outlaws de 2026, seguido por Carson Cauble, Jackson Jones, Lucas McFall y Jacob Hassey en los cinco primeros puestos.

LOS GANADORES QUE GANAN POR PRIMERA VEZ CIERRAN EL VERANO

Si bien las divisiones Beginner Bandolero y Chargers no compiten por campeonatos de temporada, cerraron el verano de manera emocionante. Giovanni Anderlini logró su primera victoria de la temporada en Beginner Bandolero tras un final lleno de incidentes, mientras que Gerardo Peralta se impuso en una reñida competencia en la división Chargers para conseguir su primera victoria del verano.

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A CONTINUACIÓN

Aunque la temporada del Cook Out Summer Shootout ha llegado a su fin, la acción en el circuito más emblemático de Estados Unidos aún no ha terminado. El Charlotte Motor Speedway recibe el NASCAR Weekend del 9 al 11 de octubre, que culminará con la carrera Bank of America 400 de los playoffs de la NASCAR Cup Series. Los aficionados también pueden anticipar el Cook Out Summer Shootout 2027 , que contará con tres semanas de doble jornada y otro verano de emocionantes carreras. Pueden comprar entradas y planificar su próxima visita en www.charlottemotorspeedway.com/tickets .

Con información de Charlotte Motor Speedway

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