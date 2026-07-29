Trump arremete contra Fauci y defiende su gestión del Covid-19

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump volvió a arremeter contra la gestión de la pandemia de COVID-19, afirmando que durante la administración de Joe Biden fallecieron más personas a causa del virus que bajo su primer mandato.

En una publicación difundida en sus plataformas oficiales, el mandatario defendió el programa «Operation Warp Speed», la iniciativa de desarrollo acelerado de vacunas lanzada durante su primer gobierno, calificándolo como un éxito «espectacular» y una de las medidas presidenciales más destacadas en la historia de los Estados Unidos.

De la misma manera, en su mensaje, el presidente lanzó duras críticas contra el Dr. Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), asegurando haber desestimado sus recomendaciones científicas por considerarlas erróneas.

Acusó a Fauci de proteger a China

Por otro lado, Trump reitera que el virus tuvo su origen en un laboratorio en Wuhan, China, y acusó a Fauci de haber mantenido posturas destinadas a «proteger» al país asiático al oponerse inicialmente a esa hipótesis.

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Asimismo, el mandatario recriminó las decisiones adoptadas por la anterior administración demócrata y el rol de los asesores médicos. Entre ellos, cuestionó los giros en las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, señalando que se pasó de desaconsejar su uso al inicio de la pandemia a promover mandatos estrictos.

De la misma manera, afirmó haber evitado un confinamiento total a nivel nacional durante su primera gestión, delegando la toma de decisiones sobre cierres y aperturas a los gobernadores de cada estado.

Por último, aseveró haber advertido en su momento a Joe Biden sobre el desempeño de Fauci, recriminando que la anterior administración le otorgó un «poder destructivo» al asesor médico.

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