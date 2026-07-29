La UEFA acusa a la FIFA de intentar «enriquecerse a sí misma y a sus amigos»

Washington.- La contienda por el control comercial y la gobernanza del fútbol mundial alcanzó un punto crítico entre la UEFA y la FIFA. El organismo europeo emitió un firme comunicado de rechazo tras conocerse que la entidad presidida por Gianni Infantino estableció un plazo límite a las 211 federaciones miembro para respaldar la creación de la filial privada FIFA Forward Enterprise (FFE), bajo la advertencia de retirar la oferta de financiamiento inmediato de $20 millones de dólares por asociación.

A través de sus canales oficiales, el máximo ente del fútbol europeo acusó a la directiva de la FIFA de haber fijado un ultimátum a las federaciones nacionales, calificando la medida como un intento de desmantelar la estructura tradicional del deporte.

«El plazo límite impuesto por la FIFA a las asociaciones para apoyar sus propuestas o ver retirada la oferta de pago único lo dice todo sobre este plan. Tras mantener conversaciones con múltiples actores del juego, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al esquema de la FIFA” destacó el escrito.

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

“La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos», sentenció la UEFA.

Asimismo, a la postura de la UEFA se sumaron manifestaciones de rechazo e inquietud por parte de otras organizaciones como Concacaf, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), la Federación Inglesa (FA) y la Asociación Europea de Clubes (EFC), quienes coincidieron en señalar la falta de transparencia, gobernanza y consulta previa sobre la entrada de capitales privados a las competiciones globales.

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Lo que sostiene la FIFA en su propuesta oficial

Por otro lado, frente a la controversia desatada por el proyecto FFE, la FIFA sostiene que la iniciativa busca maximizar de manera equitativa la inversión en el fútbol global sin poner en riesgo la autoridad deportiva de la institución.

El organismo internacional asegura que el plan elevará la inversión total en desarrollo futbolístico a más de $10.000 millones de dólares, permitiendo repartir hasta $20 millones inmediatos por federación a través del programa Fast-Forward, además de incrementar las asignaciones por ciclo de $8 millones a $20 millones para el período 2027-2030.

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