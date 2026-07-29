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Keiko Fujimori instala su primer Consejo de Ministros enfocado en la seguridad

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Keiko Fujimori instala su primer Consejo de Ministros enfocado en la seguridad
Foto: Cortesía X @presidenciaperu
Maria Gabriela Perez

Lima.- La presidenta de la República del Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, dio inicio formal a las actividades ejecutivas de su gestión al liderar la primera sesión del Consejo de Ministros.

En las redes sociales del gobierno de Perú, indicaron que durante este encuentro de trabajo junto a los integrantes de su gabinete, la jefa de Estado definió las líneas de acción prioritarias para el país, situando la lucha contra la delincuencia, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional como las tareas urgentes del nuevo Gobierno.

De la misma manera, se conoció que tras concluir las primeras coordinaciones del Poder Ejecutivo, la mandataria se trasladó a la tradicional avenida Brasil en Lima para presidir la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

A su llegada, la jefa de Estado fue recibida con ovaciones y expresiones de respaldo por parte de los ciudadanos congregados en el lugar, en lo que constituye uno de los actos patrióticos más emblemáticos para conmemorar el aniversario de la independencia nacional.

Acompañamiento de las altas autoridades del Estado

Por otro lado, se conoció que la mandataria estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto a los titulares de las distintas carteras ministeriales.

Ver más: Keiko Fujimori es juramentada como presidenta de Perú

De la misma manera, en la tribuna de honor se ubicaron el presidente del Senado, Miguel Torres; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Además, es de mencionar, que el evento contó con la presencia de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas.

Por último, las autoridades indicaron que el desarrollo del desfile incluyó pasajes de especial significado histórico para la seguridad del país. Frente a la tribuna oficial desfiló el general PNP en retiro y actual senador Marco Miyashiro, liderando al emblemático Grupo Especial de Inteligencia (GEIN).

De igual manera, participó el general del Ejército y ministro del Interior, César Astudillo, marchando como parte del contingente de los comandos que integraron la histórica operación de rescate Chavín de Huántar.

Vídeo: Congreso del Perú 2026: Juramentan a senadores y diputados en histórica instalación

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