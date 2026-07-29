Gobierno de Trump apela a la Corte Suprema por reglas de voto por correo

Washington.- Una coalición de estados liderados por republicanos, encabezada por la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, junto al estado de Alabama, presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS).

En un comunicado, indicaron que la solicitud busca suspender los bloqueos dictados por tribunales inferiores y restaurar la aplicación de la Orden Ejecutiva 14399 firmada por el presidente Donald Trump el 31 de marzo de 2026, orientada a implementar nuevos controles en la integridad electoral.

🚨 Republican-led states have separately asked the Supreme Court to restore key parts of President Trump's election integrity executive order that direct DHS to compile citizenship lists and USPS to adopt new mail-ballot security rules. pic.twitter.com/wQxkMyTvjM — SCOTUS Wire (@scotus_wire) July 29, 2026

La medida legal de los estados republicanos se suma a la apelación presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. a través del procurador general D. John Sauer. Ambas acciones responden a la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y de un juzgado federal de distrito en Massachusetts, los cuales pausaron la orden a raíz de una demanda interpuesta por 23 estados de tendencia demócrata y el Distrito de Columbia.

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Puntos centrales del recurso presentado ante la Corte Suprema

Asimismo, se conoció que la orden ejecutiva instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recopilar y transmitir a los estados listas de verificación sobre electores confirmados como ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años.

En este sentido, se conoció que ordenan al Servicio Postal de EE. UU. (USPS) iniciar regulaciones sobre el manejo del correo electoral, incluyendo requisitos para enviar boletas únicamente a padrones confirmados y plazos de notificación por parte de las entidades estatales.

La coalición republicana sostiene que los fallos inferiores despojaron a los estados del acceso a herramientas de verificación federales legítimas para depurar los padrones electorales y prevenir irregularidades antes de las elecciones generales de noviembre de 2026.

En este sentido, la Corte Suprema deberá decidir en los próximos días si concede una suspensión administrativa de emergencia para permitir que las agencias federales avancen con los preparativos de cara a los comicios de medio término.

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