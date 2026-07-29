El DHS actualiza el portal «Worst of the Worst» con 5.000 perfiles

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció la inclusión de 5.000 antecedentes de migrantes indocumentados con historial delictivo en el sitio web «Worst of the Worst» (WOW.DHS.gov).

En un comunicado, detalló que con esta nueva actualización, la plataforma pública supera los 40.000 perfiles de personas procesadas y removidas del territorio estadounidense tras haber sido detenidas en distintos puntos del país.

Señaló que el portal institucional fue lanzado el 8 de diciembre de 2025 como un mecanismo de transparencia del Gobierno para permitir la consulta de expedientes judiciales que abarcan los 50 estados.

Detenidos con diversos delitos

Asimismo, destacaron que entre los cargos penales registrados en la plataforma figuran delitos graves como homicidio, agresión agravada, secuestro, robo a mano armada, abuso o explotación sexual de menores, incendios provocados, fraude y crimen organizado.

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La subsecretaria del DHS Lauren Bis, sostuvo que «el DHS ha añadido a otros 5.000 extranjeros con antecedentes penales a nuestro sitio web Worst of the Worst, incluidos homicidas, agresores sexuales, traficantes de drogas, secuestradores y miembros de pandillas”.

“La Administración está más comprometida que nunca con la transparencia mientras cumplimos con el mandato del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a delincuentes de nuestro país», declaró.

Casos destacados entre las recientes adiciones al portal:

Ricardo Iglesias Martínez (Cuba): Detenido en Los Ángeles, California; presunto miembro de la pandilla Sureños con antecedentes por homicidio negligente con vehículo, delitos sexuales contra menores y posesión de armas.

Detenido en Los Ángeles, California; presunto miembro de la pandilla Sureños con antecedentes por homicidio negligente con vehículo, delitos sexuales contra menores y posesión de armas. Lionel Boursiquot (Haití): Detenido en Doral, Florida; con historial de homicidio con arma de fuego, secuestro y agresión agravada.

Detenido en Doral, Florida; con historial de homicidio con arma de fuego, secuestro y agresión agravada. José Murillo (El Salvador): Detenido en Avenal, California; vinculado a la pandilla Sureños y con cargos de homicidio y robo residencial.

Detenido en Avenal, California; vinculado a la pandilla Sureños y con cargos de homicidio y robo residencial. María Arreola Rivera (México): Arrestada en Dolton, Illinois; con antecedentes por homicidio, incendio provocado y agresión.

Arrestada en Dolton, Illinois; con antecedentes por homicidio, incendio provocado y agresión. Quoc Thuy (Vietnam): Arrestado en Peachtree Corners, Georgia; presunto integrante de la pandilla Born to Kill imputado bajo la Ley RICO.

Arrestado en Peachtree Corners, Georgia; presunto integrante de la pandilla Born to Kill imputado bajo la Ley RICO. David Rivera López (El Salvador): Detenido en Bullhead City, Arizona; vinculado a la pandilla Barrio 18 con cargos por pandillerismo, agresión y posesión de armas.

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