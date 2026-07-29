El crimen violento en EE.UU. cae a niveles mínimos históricos

Washington.- La Casa Blanca anunció sobre un nuevo informe de mitad de año que reveló que los homicidios en los Estados Unidos se dirigen a alcanzar su nivel más bajo en más de un siglo.

De acuerdo con un comunicado indicaron que las cifras oficiales, durante el primer semestre de 2026 los homicidios experimentaron un descenso del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose en camino hacia el registro más bajo registrado en al menos 126 años.

Señalaron que la reducción de la criminalidad se atribuye al incremento de recursos policiales y al reforzamiento del cumplimiento de la ley por parte de la administración del presidente Donald Trump.

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Estadísticas clave del primer semestre de 2026 frente a 2025

Homicidios: Caída del 18%.

Caída del 18%. Robos de vehículos con violencia (Carjackings): Reducción del 47%.

Reducción del 47%. Hurto de automóviles: Disminución del 20%.

Disminución del 20%. Robos en general: Descenso del 17%.

Descenso del 17%. Robos residenciales: Reducción del 13%.

En este sentido, la Casa Blanca señaló que al evaluar los registros actuales frente a los picos más altos alcanzados en el último novenio, las estadísticas reflejan caídas aún más pronunciadas: los homicidios han bajado un 51%, los robos de vehículos con violencia cayeron un 73%, los robos residenciales disminuyeron un 56% y los hurtos de vehículos descendieron un 51%.

Por último, indicaron que las reducciones más marcadas en las tasas de homicidios se registran en centros urbanos estratégicos:

Memphis: Los asesinatos cayeron más del 43% en lo que va del año, tras haber registrado menos de 200 homicidios en el periodo previo.

Los asesinatos cayeron más del 43% en lo que va del año, tras haber registrado menos de 200 homicidios en el periodo previo. Washington D. C.: Muestra una baja de más del 42% en los homicidios, luego de una caída previa del 60%.

Muestra una baja de más del 42% en los homicidios, luego de una caída previa del 60%. Nueva Orleans: Muestra un descenso superior al 32%, alcanzando niveles no vistos en cerca de 50 años.

Muestra un descenso superior al 32%, alcanzando niveles no vistos en cerca de 50 años. Los Ángeles: Registra una reducción del 18% en homicidios.

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