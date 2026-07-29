EE.UU. añade robótica avanzada e inversores solares a su lista de veto tecnológico

Washington.- La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) actualizó su Covered List (Lista de Equipos Cubiertos) para incluir dos nuevas categorías de tecnología fabricadas en el extranjero: dispositivos robóticos avanzados e inversores de corriente conectados.

En un comunicado, explicaron que la medida responde a evaluaciones de seguridad nacional emitidas por organismos del Poder Ejecutivo, los cuales determinaron que estos equipos de origen extranjero representan riesgos inaceptables para la infraestructura crítica y la seguridad nacional del país.

FACT SHEET —Today, the FCC updated its Covered List to include two new categories of devices—“advanced robotic devices” (defined as mobile robots, such as humanoids and quadrupeds) and, separately, connected power inverters produced in foreign countries. Read more 🧵⬇️ https://t.co/sfvEi2Z0zs pic.twitter.com/IdVwHjywwr — FCC (@FCC) July 28, 2026

Detallaron que las restricciones se centran en mitigar vulnerabilidades en las cadenas de suministro y riesgos de ciberseguridad. Entre las principales amenazas señaladas por las agencias federales destacan:

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Robótica avanzada: Dispositivos móviles como androides humanoides y cuadrúpedos cuentan con capacidades de red que podrían ser vulneradas para manipular sus operaciones físicas, recopilar datos sensibles, espiar a ciudadanos o tomar control remoto de los equipos por parte de actores de inteligencia extranjeros.

Dispositivos móviles como androides humanoides y cuadrúpedos cuentan con capacidades de red que podrían ser vulneradas para manipular sus operaciones físicas, recopilar datos sensibles, espiar a ciudadanos o tomar control remoto de los equipos por parte de actores de inteligencia extranjeros. Inversores de corriente conectados: La conectividad remota de estos dispositivos en la red eléctrica podría permitir a empresas o gobiernos extranjeros apagar equipos, extraer información confidencial, realizar vigilancia o lanzar ciberataques contra la infraestructura energética de EE.UU..

NEW The FCC has now added two new categories of devices to our Covered List, which bans new versions from import or sale in America. 1. Advanced robotic devices, such as humanoids and quadrupeds produced in foreign countries. 2. Power inverters produced in foreign countries.… pic.twitter.com/q8YCIOHBzZ — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) July 28, 2026

Alcance y excepciones de la medida regulatoria:

Por otro lado, indicaron que los nuevos dispositivos robóticos e inversores de origen extranjero no podrán recibir la autorización requerida por la FCC para ser importados, comercializados o vendidos en territorio estadounidense.

Acotaron que la restricción no aplica a dispositivos adquiridos previamente por los consumidores ni prohíbe la venta o uso de modelos previamente aprobados por la FCC.

La medida no restringe el uso por parte del gobierno federal. Asimismo, los fabricantes que obtengan una «Aprobación Condicional» del Departamento de Guerra (DoW) o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrán solicitar autorizaciones de la FCC.

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