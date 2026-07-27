Tiroteo en un concurrido festival de Seattle deja dos muertos

Seattle.- Al menos dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, tras registrarse una balacera la tarde del domingo 26 de julio de 2026 en el emblemático Seattle Center.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el hecho violento ocurrió en las inmediaciones del célebre Space Needle, mientras la zona albergaba el festival gastronómico Bite of Seattle, uno de los eventos públicos más concurridos de la ciudad.

Asimismo, trascendió que tras el despliegue de las unidades de emergencia en el lugar, los efectivos policiales lograron arrestar a dos presuntos implicados, según informó la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson.

La autoridad municipal destacó y agradeció la pronta intervención de los agentes de la Policía de Seattle para neutralizar la situación y poner a los sospechosos bajo custodia.

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Trasladaron a los heridos a hospital cercano

Por otro lado, se conoció que las personas lesionadas fueron trasladadas al Centro Médico Harborview, donde la vocera de la institución, Susan Gregg, confirmó la recepción de cuatro pacientes: un niño, un hombre de 23 años, una mujer de 39 y otra víctima femenina cuya edad no fue especificada, la cual debió ser ingresada a quirófano para ser intervenida de emergencia.

Además, testigos en el área relataron haber escuchado estallidos secos seguidos por una ráfaga rápida de disparos, lo que desencadenó momentos de pánico entre los miles de asistentes que recorrían los más de 300 puestos de comida y artículos instalados para la actividad comunitaria.

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

Por último, el Departamento de Policía de Seattle mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, mientras que registros de la organización civil Gun Violence Archive (GVA) contabilizan 268 tiroteos masivos en territorio estadounidense en lo que va del año 2026.

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