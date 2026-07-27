Machado y González no participan en diálogo con el régimen

Caracas.- Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dirigieron un comunicado conjunto a los venezolanos y a la comunidad internacional, en el que fijaron posición frente al reciente anuncio de diálogo entre miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen.

En el documento, emitido con fecha 26 de julio de 2026, ambos dirigentes aclararon expresamente que no participaron en el diseño, construcción ni funcionamiento de dicho mecanismo, por lo que precisaron que no les corresponde explicar sus alcances ni decisiones.

Sin embargo, a pesar de desmarcarse de la iniciativa, Machado y González Urrutia enfatizaron que no serán un obstáculo para ninguna acción que genere avances reales en el país, señalando que evaluarán cualquier proceso sobre la base de resultados concretos y verificables.

Por otro lado, entre las exigencias clave de ambos líderes destacaron la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación total de los presos políticos, el retorno incondicional de los exiliados y el establecimiento de un cronograma electoral presidencial oportuno que garantice el respeto a la soberanía popular.

Nuestro mensaje dirigido a los venezolanos y a la Comunidad Internacional pic.twitter.com/HvcWzQf3WO — Edmundo González (@EdmundoGU) July 26, 2026

Reiteran que regresarán pronto a Venezuela

Asimismo, El texto ratifica la plena vigencia del mandato popular otorgado por la ciudadanía en las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023 y las presidenciales del 28 de julio de 2024.

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Los dirigentes denunciaron la grave situación institucional y social del país, agudizada por los recientes terremotos del 24 de junio de 2026, señalando además que el régimen intentó bloquear, desviar y controlar la ayuda humanitaria organizada de manera autónoma por la propia gente en medio de la catástrofe.

En este sentido, los líderes opositores afirmaron que la reconstrucción nacional excede lo puramente administrativo, requiriendo la conformación de un nuevo gobierno dotado de autoridad moral y capacidad gerencial.

Por último, en esa línea, reafirmaron los postulados del «Manifiesto de Panamá» para avanzar hacia la liberación del país y promover el Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República, una hoja de ruta diseñada para integrar a toda la sociedad en un proceso de transición.

Machado y González Urrutia manifestaron su determinación de regresar a Venezuela para acompañar al pueblo y recorrer el territorio nacional. Reiteraron que continuarán haciendo valer la voz de los ciudadanos con la verdad por delante y concluyeron resaltando que la población ya demostró su capacidad para organizarse, por lo que el país exige un gobierno que esté a la altura del civismo y la valentía mostrados por su gente.

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