La Casa Blanca busca voluntarios para la Navidad 2026

Washington.- El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump anunciaron el inicio del proceso de selección de voluntarios para participar en las celebraciones navideñas de 2026 en la Casa Blanca.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en donde indicó que la iniciativa invita a ciudadanos de todos los estados y territorios de los Estados Unidos a postularse para colaborar en la decoración de la residencia presidencial o presentar su talento artístico durante las jornadas festivas de puertas abiertas.

Señalaron que el plazo para enviar las solicitudes de voluntariado estará abierto hasta el viernes 28 de agosto de 2026 a las 5:00 p.m. (hora del Este). Los postulantes seleccionados recibirán la notificación oficial a más tardar el viernes 2 de octubre de 2026.

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Tendrán que cubrir sus propios gastos de viaje

Por otro lado, la Casa Blanca aclaró que todos los voluntarios participantes serán responsables de cubrir sus propios gastos de viaje, alojamiento y manutención personal durante su estadía en Washington D.C.

Señalaron que para la categoría de decoradores voluntarios, los aspirantes deben tener al menos 18 años de edad y realizar su solicitud de manera individual, ya que no se admitirán postulación por grupos.

Asimismo, indicaron que las labores de montaje y decoración en las instalaciones presidenciales se llevarán a cabo durante la semana comprendida entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre de 2026.

De la misma manera, la convocatoria incluye un apartado especial para intérpretes y grupos artísticos, haciendo un llamado a bandas escolares, coros y entretenedores con temática navideña.

Acotaron que las agrupaciones e individuos seleccionados tendrán la oportunidad de realizar presentaciones en vivo frente a los visitantes durante los eventos de puertas abiertas programados a lo largo del mes de diciembre.

Por último, la Casa Blanca, destacó que esta tradición busca integrar el talento y la participación ciudadana de todo el país en la preparación del recinto presidencial para las festividades de fin de año. Las autoridades informaron que los formularios de inscripción y los detalles complementarios de la convocatoria se encuentran disponibles en los portales oficiales de postulación.

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