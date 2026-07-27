Mooresville, NC.- Las autoridades de Mooresville, Carolina del Norte, mantienen una investigación para identificar y localizar al responsable de un tiroteo que dejó dos personas heridas el domingo 26 de julio de 2026 y que, según las primeras indagaciones, se originó por un aparente caso de ira al volante en la autopista Interestatal 77.

El jefe del Departamento de Policía de Mooresville, Ron Campurciani, ofreció una actualización sobre el caso y confirmó que los investigadores trabajan intensamente para dar con el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos. De acuerdo con la información oficial, las autoridades buscan una camioneta pickup roja, considerada clave para esclarecer lo ocurrido.

Campurciani explicó que los agentes utilizan todos los recursos tecnológicos y de investigación disponibles para identificar al conductor y reconstruir la secuencia de los hechos. Entre las herramientas empleadas figuran el análisis de evidencia, la revisión de cámaras de vigilancia y otros métodos de investigación que permitan ubicar el vehículo involucrado.

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El ataque dejó gravemente herida a una mujer adulta que conducía el automóvil alcanzado por los disparos. Los equipos de emergencia la trasladaron a un centro médico, donde permanece en estado crítico mientras recibe atención especializada.

Un hombre adulto que viajaba como pasajero también sufrió heridas de bala durante el incidente. Los socorristas informaron que el lesionado permanecía alerta y consciente cuando llegaron al lugar, lo que permitió a los equipos médicos brindarle asistencia inmediata antes de trasladarlo para recibir tratamiento.

El tiroteo obligó al cierre temporal de un tramo de la Interestatal 77, mientras la policía recopilaba evidencias y aseguraba la escena. La interrupción del tránsito generó importantes demoras para los conductores que circulaban por la zona durante la tarde.

Posteriormente, la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte (NCSHP) confirmó la reapertura de la vía alrededor de las 8:51 p. m. del domingo 26 de julio de 2026, una vez concluidas las primeras labores de investigación y limpieza del área afectada.

Aunque la circulación ya fue restablecida, los investigadores continúan analizando la información disponible para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el ataque y establecer la identidad del sospechoso.

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El jefe Campurciani indicó que el Departamento de Policía publicará un comunicado oficial con información ampliada una vez que avance la investigación. También señaló que las autoridades compartirán nuevos detalles cuando no comprometan el desarrollo del caso.

Mientras tanto, la policía solicita la colaboración de la comunidad y pide a cualquier persona que haya presenciado el incidente o que cuente con imágenes de cámaras de tablero, sistemas de vigilancia o información relacionada con una camioneta pickup roja en el área que se comunique con las autoridades. Los investigadores consideran que esos datos podrían resultar fundamentales para localizar al responsable y avanzar en el esclarecimiento de este nuevo episodio de violencia en las carreteras de Carolina del Norte.

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