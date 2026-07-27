Increíble rescate de un toro que saltó de un remolque

Iredell, NC.- Un operativo de rescate coordinado entre el Iredell County Rescue Squad y Foothills Aerial Services permitió recuperar con éxito a un toro Angus que escapó de un remolque para ganado y cayó en un profundo barranco junto a la Interestatal 40, en Carolina del Norte. El incidente ocurrió el fin de semana y movilizó a equipos especializados debido a las difíciles condiciones del terreno.

Según informaron los responsables del operativo, el animal logró salir del remolque durante el traslado, superó el cercado de seguridad de la autopista y terminó en un estrecho valle cubierto de kudzu, una planta trepadora que forma una vegetación densa y dificulta el acceso. La ubicación representaba un riesgo tanto para el toro como para los rescatistas, ya que el terreno accidentado impedía una intervención convencional.

Ante ese escenario, el equipo de Foothills Aerial Services desplegó un dron táctico DJI Avata 2 para obtener una visión aérea de la zona y evaluar las condiciones antes de iniciar cualquier maniobra de rescate.

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La inspección desde el aire permitió a los especialistas verificar si el animal había quedado atrapado entre cercas de alambre de púas y determinar la gravedad de sus lesiones. Tras la evaluación inicial, los operadores concluyeron que el toro presentaba aparentes lesiones en tejidos blandos, pero conservaba la capacidad de mantenerse en pie y desplazarse por sus propios medios.

Con esa información, los rescatistas diseñaron una estrategia para evitar que el personal ingresara al barranco, donde la vegetación y la pendiente aumentaban el riesgo de accidentes. El sistema de hélices protegidas del DJI Avata 2 permitió realizar vuelos a baja altura y acercarse al animal sin poner en peligro su integridad.

Los operadores utilizaron el dron para orientar de manera gradual al toro hacia una ruta segura de salida. La maniobra facilitó que el animal avanzara hasta un área más estable sin necesidad de emplear métodos que pudieran generar estrés adicional o comprometer la seguridad de los equipos de emergencia.

Una vez que el toro alcanzó terreno firme, el dron continuó proporcionando vigilancia aérea para seguir sus movimientos mientras los propietarios organizaban su recuperación. Finalmente, los dueños lograron conducir al animal de regreso al remolque, desde donde lo trasladaron para una evaluación veterinaria.

Foothills Aerial Services destacó que el uso de tecnología aérea especializada permitió reducir significativamente los riesgos durante la operación y agilizar el rescate. La empresa también reiteró su compromiso de colaborar con los organismos de seguridad pública del condado Iredell en situaciones que requieran apoyo técnico.

El incidente puso de relieve el creciente papel que desempeñan los drones en operaciones de rescate, no solo para personas, sino también para animales en entornos de difícil acceso, donde la información en tiempo real puede marcar la diferencia en el desarrollo de una intervención segura y eficiente.

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