Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights consiguieron su quinta victoria en seis partidos con un impresionante triunfo de 7-4 sobre los Norfolk Tides el domingo 26 de julio de 2026. Charlotte contó con jonrones de sus dos jugadores de rehabilitación de las Grandes Ligas, Austin Hays y Everson Pereira , además de una buena actuación de todos los bateadores para contener a un fuerte equipo de Norfolk.

Hays and Pereira go back-to-back in their MLB rehab assignment! 💣💣 pic.twitter.com/WloCq6RcuJ — Charlotte Knights (@KnightsBaseball) July 26, 2026

Los Tides anotaron primero con un jonrón solitario en la tercera entrada; sin embargo, los Knights remontaron y anotaron las siguientes seis carreras del partido con dos anotaciones en la cuarta, quinta y sexta entrada.

El triple de dos carreras de Riley Unroe puso a los Knights en el marcador en la cuarta entrada. Luego, Hays y Pereira conectaron jonrones consecutivos en la quinta, y en la sexta, un lanzamiento descontrolado combinado con un sencillo productor de Mario Camilletti puso el marcador 6-1 después de seis entradas. Lee también: Previa de la serie de partidos «Charlotte Knights» hasta el 12 de julio

Norfolk reaccionó con un jonrón de tres carreras en la parte alta de la séptima entrada, pero los Tides no pudieron superar al bullpen de los Knights durante el resto del partido. Andy Weber conectó un jonrón solitario para Charlotte en la octava entrada; su tercer cuadrangular de la serie.

Peyton Pallette fue el abridor en su primera apertura de la temporada. Duncan Davitt le siguió con tres entradas sólidas, y tanto Jairo Iriarte como Zach Franklin lanzaron entradas sin permitir carreras.