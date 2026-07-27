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Fiestas de regreso a clases para 2026

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Fiestas de regreso a clases para 2026
Imagen referencial de Canva
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Pronto empiezan las clases y hay varias fiestas que incluyen útiles escolares gratis. Algunas ofrecen servicios como cortes de pelo gratis, batidos gratis, castillos inflables y mucho más. A continuación las actividades por lo que queda de julio e inicios de agosto:

Sorteo de mochilas para la vuelta al cole en la Clínica Quiropráctica Keith

La clínica quiropráctica Keith organiza su sorteo anual de material escolar los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026.

Cortesía: Clínica Quiropráctica Keith

En cada evento, los niños podrán recibir una mochila llena de útiles escolares, hasta agotar existencias. Los eventos se llevarán a cabo en varias sucursales de Keith Clinic en la región de Charlotte. Puede encontrar el evento de cada sesión en la página de Facebook de Keith Clinic.

Calendario de entrega de mochilas escolares de la Clínica Keith

Viernes 31 de julio de 2026, a las 5.00 p.m.

Clínica Keith North,
402 E. Sugar Creek Road, Charlotte, NC

Clínica Keith South,
6859 South Boulevard, Charlotte, NC

Sábado 1 de agosto de 2026, a las 10:00 a.m..

Keith Este,
5344 Central Avenue, Charlotte, NC

Clínica Keith Gastonia
405 N Chester Street, Gastonia, NC

Clínica Keith Kings Mountain
510 W Kings Street, Kings Mountain, NC

Sorteo de mochilas para la vuelta al cole en RNR Tire Express el 1 de agosto

RNR Tire Express realizará una entrega gratuita de mochilas para el regreso a clases en 4400-B South Blvd, Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 1 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m.

Este es un evento gratuito que incluye:

  • Mochilas GRATIS llenas de útiles escolares (hasta agotar existencias)
  • Refrigerios gratuitos
  • conos de nieve
  • Transmisión en vivo por 105.3 R&B de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Evento de regreso a clases en el centro comercial Eastridge, con útiles escolares y almuerzo gratis

Familias de Gastonia lleven a sus hijos a Ready, Set, Grow. Este evento comunitario GRATUITO de regreso a clases se llevará a cabo el sábado 1 de agosto de 2026, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en Eastridge Mall, 246 N New Hope Road, Gastonia, Carolina del Norte.

Las familias pueden aprovechar:

  • Tienda gratuita de útiles escolares organizada por Kintegra Health.
  • Exámenes médicos escolares y deportivos gratuitos
  • Comidas GRATIS de varios camiones de comida locales.
  • Sorteos emocionantes
  • Conexiones con decenas de organizaciones locales que ofrecen valiosos recursos y servicios comunitarios.

Video: Mochilas gratis hoy hasta 2pm En Camino Community Center

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