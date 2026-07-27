Fiestas de regreso a clases para 2026

Charlotte, NC.- Pronto empiezan las clases y hay varias fiestas que incluyen útiles escolares gratis. Algunas ofrecen servicios como cortes de pelo gratis, batidos gratis, castillos inflables y mucho más. A continuación las actividades por lo que queda de julio e inicios de agosto:

Sorteo de mochilas para la vuelta al cole en la Clínica Quiropráctica Keith

La clínica quiropráctica Keith organiza su sorteo anual de material escolar los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026.

En cada evento, los niños podrán recibir una mochila llena de útiles escolares, hasta agotar existencias. Los eventos se llevarán a cabo en varias sucursales de Keith Clinic en la región de Charlotte. Puede encontrar el evento de cada sesión en la página de Facebook de Keith Clinic.

Calendario de entrega de mochilas escolares de la Clínica Keith

Viernes 31 de julio de 2026, a las 5.00 p.m. Clínica Keith North,

402 E. Sugar Creek Road, Charlotte, NC Clínica Keith South,

6859 South Boulevard, Charlotte, NC

Sábado 1 de agosto de 2026, a las 10:00 a.m.. Keith Este,

5344 Central Avenue, Charlotte, NC Clínica Keith Gastonia

405 N Chester Street, Gastonia, NC Clínica Keith Kings Mountain

510 W Kings Street, Kings Mountain, NC