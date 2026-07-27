Charlotte, NC.- Los Carolina Panthers celebrarán una nueva edición de su tradicional Fan Fest el viernes 31 de julio en el Bank of America Stadium, donde los aficionados tendrán la oportunidad de presenciar el entrenamiento del equipo, disfrutar de presentaciones en vivo y participar en una jornada diseñada para acercar a la franquicia con la comunidad antes del inicio de la temporada 2026 de la NFL.

El evento comenzará a las 6:30 de la tarde con el entrenamiento abierto del plantel, aunque las actividades para el público iniciarán varias horas antes. La organización informó que las puertas del estadio abrirán a las 5:00 p. m., lo que permitirá el ingreso anticipado de los asistentes para participar en las diferentes experiencias preparadas para la jornada.

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Media hora después de la apertura, a las 5:30 p. m., los Panthers ofrecerán una bienvenida oficial desde el terreno de juego, marcando el inicio de una programación que combinará deporte, entretenimiento y actividades familiares.

El entrenamiento del equipo arrancará a las 6:30 p. m., brindando a los seguidores la posibilidad de observar de cerca la preparación del plantel para la próxima campaña de la NFL. Los asistentes podrán seguir el desarrollo de las prácticas y conocer de primera mano a los jugadores que integrarán el equipo durante la temporada.

Además de la sesión de entrenamiento, el Fan Fest incluirá presentaciones de los grupos oficiales de entretenimiento de la franquicia. Las actuaciones del equipo de animación y otras exhibiciones buscarán mantener el ambiente festivo durante toda la noche y ofrecer una experiencia completa para aficionados de todas las edades.

La práctica concluirá aproximadamente a las 8:45 p. m.. Una vez finalizado el entrenamiento, los organizadores darán paso a un espectáculo de fuegos artificiales y efectos láser, una tradición que cada año pone el cierre al evento y que suele convertirse en uno de los momentos más esperados por el público.

Los Panthers también destacaron el carácter benéfico de la actividad. La totalidad de los ingresos obtenidos por la venta de entradas se destinará a Carolina Panthers Charities, la fundación de la organización que desarrolla programas comunitarios y apoya iniciativas sociales en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

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A través de estos recursos, la entidad financia proyectos relacionados con la educación, la salud, el deporte juvenil y el fortalecimiento de organizaciones sin fines de lucro que trabajan en beneficio de las comunidades de ambas Carolinas.

Con esta nueva edición del Fan Fest, los Carolina Panthers buscan fortalecer el vínculo con su afición, ofrecer una experiencia cercana a los seguidores del equipo y recaudar fondos para continuar respaldando proyectos de impacto social en la región antes del inicio oficial de la temporada 2026.

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