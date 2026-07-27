EE.UU. modifica norma de asilo para agilizar procesos y reducir el rezago de casos

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron una nueva regla interina para agilizar la adjudicación de solicitudes de asilo.

En un comunicado, indicaron que la medida busca reducir el severo acumulado de casos pendientes en el sistema migratorio estadounidense permitiendo decisiones más rápidas en las solicitudes de protección.

Destacaron que bajo la nueva normativa, USCIS podrá remitir solicitudes de asilo directamente a los Jueces de Inmigración del Departamento de Justicia (DOJ) sin necesidad de realizar una entrevista previa con el solicitante.

Anteriormente, los oficiales de USCIS realizaban entrevistas a las solicitudes afirmativas antes de evaluar su derivación a un juez, lo que en la práctica otorgaba una segunda instancia de revisión y extendía significativamente los tiempos de procesamiento.

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Garantizarán los recursos

Al respecto, el director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que el sistema de asilo ha sido explotado durante años con fines de demora y obtención de permisos de trabajo.

«El sistema existe para proteger a quienes genuinamente temen persecución; esta regla garantizará que los recursos se dirijan a resolver a tiempo esas solicitudes legítimas», enfatizó el funcionario al justificar la entrada en vigor de la norma.

Asimismo, el asesor general del DHS, James Percival, señaló que las dilaciones intencionales representan uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de la ley de inmigración.

De la misma manera, destacó que el equipo legal del departamento trabaja diariamente con los componentes migratorios para mejorar la eficiencia del sistema y cumplir con el mandato ejecutivo del Gobierno federal.

En este sentido, señalaron que la medida entra en vigor de manera inmediata en todo el país, aunque USCIS confirmó que mantendrá abierto un período de comentarios públicos para recibir observaciones de la ciudadanía e instituciones antes de la promulgación de la regla final definitiva.

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