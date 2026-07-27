EE.UU. enviará delegación de alto nivel a la toma de posesión de Keiko Fujimori

Washington.- El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, encabezará la delegación presidencial que asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.

Así lo anunció el Departamento de Estado en un comunicado, en el que indicó que la ceremonia oficial de investidura se llevará a cabo este 28 de julio en la ciudad de Lima, marcando un hito en la agenda diplomática regional.

Indicaron que durante la visita oficial, Landau sostendrá encuentros de alto nivel con Fujimori y autoridades del nuevo gobierno peruano para reafirmar los 200 años de relaciones diplomáticas bilaterales.

Señalaron que las conversaciones se centrarán en la ampliación de la cooperación estratégica en áreas fundamentales como la seguridad hemisférica, la atracción de inversiones y la gestión y preparación ante desastres naturales.

.@DeputySecState viajará a Perú para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa @KeikoFujimori y reafirmar el compromiso de Estados Unidos con una fuerte relación entre EE. UU. y Perú, subrayar nuestras prioridades comunes y destacar la duradera amistad marcada por los… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 27, 2026

Buscan consolidar la prosperidad con Perú

Por otro lado, el Departamento de Estado, señaló que la delegación estadounidense estará integrada por una representación multidisciplinaria del gobierno federal. Acompañarán a Landau el embajador de EE. UU. en la República de Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio Internacional, William Kimmitt; la consejera del Secretario del Tesoro, Erin Browne; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

En este sentido, señalaron que desde Washington destacaron que este acercamiento busca consolidar la prosperidad compartida y fortalecer la estabilidad regional. La presencia de altos representantes del gobierno estadounidense subraya el compromiso de la administración norteamericana con la preservación de los lazos democráticos y comerciales en Sudamérica.

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