De la Espriella anuncia el cierre de 14 embajadas y 15 consulados

Bogotá.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el domingo 26 de julio de 2026 que su gobierno romperá formalmente relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

Así se conoció a través de varios medios de comunicado, en donde el futuro mandatario fundamentó la decisión bajo la premisa de que su administración no mantendrá ningún tipo de vínculo con regímenes dictatoriales, marcando un giro de gran impacto en la política exterior del país sudamericano.

Como parte de un plan integral de reorganización para hacer «más eficiente» el servicio exterior, De la Espriella confirmó el cierre de 14 embajadas y 15 consulados en una primera etapa.

De la misma manera, entre las misiones diplomáticas que cesarán operaciones figuran las de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica.

Por otro lado, el presidente electo aclaró que el cierre de la mayoría de estas sedes no significa la ruptura de nexos diplomáticos con el resto de los países, ya que la atención a los ciudadanos colombianos se mantendrá mediante representación concurrente desde otras sedes de la región.

#ATENCION #POLITICA | El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que cerrará las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica, y confirmó que suspenderá la apertura de la… pic.twitter.com/LoN6kxcq7h — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 27, 2026

Abrirá la embajada en Israel

Asimismo, De la Espriella anunció la reapertura de la Embajada de Colombia en Israel, la cual operará directamente en la ciudad de Jerusalén. Además, se establecerá una nueva misión diplomática en Nigeria con el propósito de reorganizar y fortalecer la presencia colombiana en el continente africano.

Ver más: De La Espriella establece en Medellín la sede del Escudo de las Américas

Detalló que los anuncios tienen como objetivo de reducir el gasto público y eliminar la duplicidad de funciones, el nuevo gobierno unificará representaciones diplomáticas en sedes clave. Bajo este esquema, un solo embajador asumirá de manera simultánea la representación de Colombia en Francia y ante la Unesco en París, así como la delegación en Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma.

En este sentido, De la Espriella informó que durante los primeros 100 días de su mandato ordenará una auditoría técnica a la totalidad de las misiones diplomáticas restantes para evaluar su continuidad.

Además, enfatizó que los recursos financieros ahorrados a través de este ajuste burocrático se destinarán de manera directa a fortalecer sectores prioritarios como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura nacional.

Vídeo: Medicaid notifica cambios que afectarían a algunos inmigrantes en NC