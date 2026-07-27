The Charlotte skyline is an iconic backdrop, but the Flagship steals the show. 📸 Charlie Mushahwar pic.twitter.com/LrbSyFSupm — CLT Airport (@CLTAirport) July 25, 2026

El prestigioso premio del sector, otorgado por la Sociedad de Investigación del Transporte Aéreo (ATRS), se basa en datos del ejercicio fiscal 2024. La ATRS es una organización académica e industrial global que evalúa aeropuertos en todo el mundo, centrándose en diversos aspectos de las operaciones aeroportuarias, como la productividad y la eficiencia, la competitividad de costes, el rendimiento financiero y las tasas aeroportuarias.

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“¡Este reconocimiento valida nuestro esfuerzo por impulsar el crecimiento y las oportunidades para los residentes de la región de Charlotte!”, declaró Michael Hill, director financiero de CLT. “Cuando operamos con eficiencia, mantenemos los costos de las aerolíneas competitivos, lo que contribuye a sostener y expandir el servicio aéreo. Esta conectividad es un motor fundamental de la actividad comercial, el turismo y la creación de empleo en toda la región. Además, nos permite reinvertir en infraestructura, lo que posibilita el crecimiento y apoya los empleos existentes y nuevos para nuestros ciudadanos”.

Impacto económico de CLT

CLT es propiedad de la ciudad de Charlotte y está gestionada por ella. Tiene un impacto económico anual de 40 mil millones de dólares en la región de las Carolinas, lo que representa aproximadamente el 5% del producto interno bruto total del estado de Carolina del Norte.

Los proyectos de infraestructura, como la recientemente finalizada ampliación del vestíbulo de la terminal (TLE) y el proyecto de la pista paralela cuarta (cuya inauguración está prevista para el otoño de 2027), se financian mediante una combinación de subvenciones federales, tasas aeroportuarias y bonos de ingresos del aeropuerto, sin utilizar fondos procedentes de impuestos locales.

Actualmente, el aeropuerto CLT es el séptimo con mayor tráfico aéreo del mundo (llegadas y salidas) y el segundo centro de operaciones más importante para American Airlines. En 2025, el aeropuerto gestionó 53,6 millones de pasajeros, de los cuales casi el 35 % procedían de Charlotte.

Hill explicó que las aerolíneas basan sus decisiones en la solidez del mercado local, el coste, la fiabilidad y la previsibilidad financiera a largo plazo.

Una clasificación como esta refuerza el modelo financiero de CLT y puede suponer un cambio radical para atraer nuevos e interesantes destinos, e incluso nuevas aerolíneas, al mercado.

“Eso es importante porque la reducción de los costes operativos genera valor para las aerolíneas y un entorno que fomenta el crecimiento y la expansión, no solo para nuestra aerolínea principal (American Airlines), sino para todas las aerolíneas que prestan servicio en el aeropuerto”, añadió Hill.

Una estructura de costes eficiente también reduce las barreras de entrada para que nuevas aerolíneas inicien operaciones en CLT, como lo demuestra la introducción del nuevo servicio de Etihad con vuelos directos a Abu Dabi a principios de esta primavera. La eficiencia financiera también permite a las aerolíneas saber que se asocian con un aeropuerto que gestiona el crecimiento de forma responsable, lo que reduce el riesgo para la planificación de rutas a largo plazo.

Conectando cómodamente CLT con el mundo

La Alianza Empresarial Regional de Charlotte señala la conectividad regional como el mayor activo de la ciudad.

Charlotte goza de una ubicación ideal a medio camino entre la ciudad de Nueva York y Miami, y el aeropuerto CLT ofrece más de 194 destinos sin escalas en todo el mundo, por lo que puede ir a casi cualquier lugar sin la incomodidad de una escala.

“El nivel de servicio aéreo en CLT supera con creces lo que la comunidad local puede sostener por sí sola”, declaró Hill, de CLT. “La eficiencia financiera de CLT es fundamental para el nivel de operaciones de aeronaves comerciales y la cantidad de destinos con vuelos directos. Este nivel de servicio contribuye de manera crucial al crecimiento de la región y ofrece una gran comodidad a nuestros ciudadanos, quienes de otro modo tendrían que hacer transbordo en otros aeropuertos”.

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