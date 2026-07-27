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Corte de Apelaciones autoriza divulgar audios de Joe Biden

ESTADOS UNIDOS
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Maria Gabriela Perez

Washington.-   La Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. disolvió oficialmente la orden judicial administrativa que impedía la divulgación de las grabaciones de audio y transcripciones del expresidente Joe Biden, obtenidas durante la investigación realizada por el fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados.

A través de un comunicado se conoció que la decisión judicial, emitida este 27 de julio de 2026 en el caso 26-5235, respondió a la moción de emergencia presentada por los demandantes (Heritage Foundation y Mike Howell) y a la solicitud del propio Departamento de Justicia (DOJ), la cual contó con el consentimiento expreso del propio Biden.

En el escrito detallaron que el tribunal, integrado por los jueces Srinivasan, Katsas y Pan, dejó sin efecto la medida cautelar que había sido fijada el 10 de julio de 2026 y extendida el 20 de julio.

Permitirá el acceso al público a las grabaciones

En este sentido, indicaron que con este dictamen per curiam, la justicia abre la vía legal para que el Departamento de Justicia haga públicos los registros solicitados.

Ver más: Corte de D.C. rechaza petición de Joe Biden para bloquear la entrega de sus audios

Por otro lado, indicaron que este fallo representa una resolución de alto impacto dentro del litigio bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) impulsado por la organización Heritage Foundation.

Además, se conoció que la divulgación del material permitirá el acceso público a las grabaciones originales del interrogatorio conducido por el fiscal especial.

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