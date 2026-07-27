Buscan salvar el TPS para Haití y 16 países más

Washington.- La congresista estadounidense Sylvia Garcia impulsa una petición de desarchivo (discharge petition) en la Cámara de Representantes para forzar la votación de la Ley del Sueño Americano y la Promesa, con el objetivo de extender de forma duradera las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) a beneficiarios de Haití y otras 16 naciones.

Es de recordar, que la medida surge ante el vencimiento de las protecciones para la comunidad haitiana, lo que sitúa a miles de personas en riesgo inminente de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En este sentido en sus redes sociales, la legisladora enfatizó que las familias amparadas bajo este esquema migratorio no deberían vivir sometidas a la constante incertidumbre de perder su derecho a permanecer y trabajar legalmente en los Estados Unidos.

Today, TPS protections for Haitians come to an end, putting them at risk for deportation from ICE. That is why I filed a discharge petition for the American Dream and Promise Act, to extend protections for TPS holders from Haiti and 16 other countries. TPS holders should not… — Rep. Sylvia Garcia (@RepSylviaGarcia) July 27, 2026

Requieren al menos ocho firmas adicionales

Por otro lado, destacó que en menos de cuatro días, la iniciativa ha logrado reunir 210 firmas en la Cámara Baja, contando con el respaldo de la bancada demócrata y el apoyo de dos congresistas republicanos.

Ver más: Congresista Salazar celebra respaldo de EE.UU. a acuerdo con Haití

Sin embargo, enfatizó que la moción requiere únicamente ocho firmas adicionales para alcanzar el umbral obligatorio de 218 respaldos que forzaría la discusión y votación directa del proyecto de ley en el pleno del Congreso.

Por último, voceros del gobierno de Trump recordaron que Haití fue designado por primera vez bajo el programa TPS en enero de 2010, por lo que la protección acumula más de 16 años de prórrogas consecutivas.

It has been more than 16 years since Haiti was originally designated for TPS in January 2010. The "T" in "TPS" stands for "TEMPORARY," Sylvia. https://t.co/8UPMy9Vvkv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 27, 2026

Los críticos de las renovaciones automáticas remarcaron que la letra «T» en la sigla del TPS corresponde al término «Temporal», sosteniendo que el programa no fue diseñado como un mecanismo de residencia indefinida.

Video: Anulan veto a la SB153 en NC