Charlotte, NC.- Un operativo conjunto entre oficiales de University City Division del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y agentes de Libertad Condicional de Carolina del Norte culminó con el arresto de un adolescente de 17 años de edad, quien enfrentó múltiples cargos luego de que las autoridades localizaran un arma modificada, municiones, herramientas presuntamente utilizadas para el robo de vehículos y parafernalia de drogas en una vivienda del noreste de Charlotte.

Our University City Division officers recently assisted North Carolina Probation in a convicted felon home search in the 1000 block of Hanover Crossing Drive. The individual on probation, Tristain English, 17, was convicted in a 2025 Shooting into an Occupied Dwelling case. Upon… pic.twitter.com/c8KoiGUfzE — CMPD News (@CMPD) July 25, 2026

La intervención tuvo lugar en una residencia ubicada en el bloque 1000 de Hanover Crossing Drive, donde los agentes ejecutaban una inspección domiciliaria como parte de las condiciones de libertad condicional de Tristain English, de 17 años. El joven había recibido una condena en 2025 por un caso relacionado con disparos contra una vivienda ocupada.

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Durante el registro del dormitorio del adolescente, los investigadores encontraron una pistola Glock 21 equipada con dos cargadores extendidos y un dispositivo conocido como Switch, mecanismo que modifica el funcionamiento del arma para incrementar significativamente su capacidad de disparo. Los oficiales también confiscaron municiones de calibres 9 milímetros y .45, cargadores adicionales, dos programadores de llaves de la marca Autel, diez controles remotos para vehículos y diversos artículos asociados con el consumo o manipulación de sustancias ilícitas.

Tras el hallazgo, las autoridades arrestaron a English y le presentaron cargos por posesión de un arma de destrucción masiva, posesión de un arma de fuego por un menor de edad, posesión de un arma de fuego por un delincuente, posesión de parafernalia de drogas y posesión de herramientas destinadas al robo y acceso ilegal a vehículos motorizados.

Como parte de la investigación, los agentes entrevistaron a un segundo adolescente de 17 años que también se encontraba vinculado con los objetos confiscados en la vivienda. Al finalizar la diligencia, los oficiales procedieron con su arresto y formularon cargos por posesión de un arma de destrucción masiva, posesión de un arma de fuego por un menor, posesión de parafernalia de drogas y posesión de herramientas para el robo y acceso a vehículos motorizados.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg destacó que este tipo de operativos forma parte de las acciones permanentes dirigidas a combatir el crimen violento y retirar armas ilegales de circulación, especialmente en casos que involucran a menores de edad.

Las autoridades señalaron que la colaboración entre las unidades policiales y los servicios de libertad condicional permite identificar posibles incumplimientos de las condiciones impuestas por los tribunales y facilita la incautación de armas y otros elementos relacionados con actividades delictivas.

La investigación permanece abierta y los detectives continúan recopilando información para determinar si existen otras personas vinculadas con los objetos decomisados durante el procedimiento. El caso quedó registrado bajo el informe policial 20260701110001.

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