Charlotte, NC.- Hay 3 opciones de películas gratuitas al aire libre para disfrutar. En primer lugar puede acercarse al Fourth Ward Park, ubicado en 301 N Poplar Street, Charlotte, Carolina del Norte, para disfrutar de películas al aire libre los sábados. El evento continuará hasta el 29 de agosto. La entrada es gratuita. El evento abre a las 7:30 p.m. y la película comienza poco después del atardecer.

¡Los primeros 100 clientes recibirán palomitas de maíz gratis! Lee también: Cine al aire libre en Huntersville Las películas son presentadas por Uptown CLT y el Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg.