Charlotte, NC.- Hay 3 opciones de películas gratuitas al aire libre para disfrutar. En primer lugar puede acercarse al Fourth Ward Park, ubicado en 301 N Poplar Street, Charlotte, Carolina del Norte, para disfrutar de películas al aire libre los sábados. El evento continuará hasta el 29 de agosto. La entrada es gratuita. El evento abre a las 7:30 p.m. y la película comienza poco después del atardecer.
¡Los primeros 100 clientes recibirán palomitas de maíz gratis!
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Las películas son presentadas por Uptown CLT y el Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg.
Próximas fechas
- 1 de agosto: El camino de regreso
- 8 de agosto: Blue Crush
Cómo llegar
- Estacionamiento: Estacionamiento cubierto cercano en 401 W. Pine St.
- La parada de autobús más cercana es Church St & 6th Street (líneas 11, 22, 26, 52X).
- La estación de tren ligero sugerida es la estación de la calle 7.
Ciclo de cine gratuito de Star Wars este verano en Davidson
Davidson County y Ben & Jerry’s Davidson organizan un ciclo de películas de Star Wars durante el verano de 2026. Tendrá lugar en el estacionamiento ubicado entre Ben & Jerry’s y Summit Coffee, en 202 S Main Street, Davidson, Carolina del Norte.
Esta experiencia cinematográfica gratuita y apta para toda la familia al aire libre tendrá lugar el primer lunes de cada mes, desde mayo hasta octubre de 2026.
Cartelera de películas
- 3 de agosto – Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma
- 7 de septiembre – Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones
- 5 de octubre – Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith
Cine Crossroads en Camp North End
Camp North End, ubicado en 400 Camp Road, Charlotte, Carolina del Norte, hará que las noches de los jueves sean especiales con Crossroads Cinema. Como se recordará este popular ciclo de películas gratuitas se proyectará durante el verano de 2026.
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Las películas se proyectan los jueves hasta el 27 de agosto de 2026, a las 8:30 p.m., según anunció Camp North End en Facebook, a través de Crossroads Cinema.
El cine Crossroads proyecta películas en una pantalla gigante con sonido envolvente, con el histórico edificio Ford como telón de fondo.
Tendrá tiempo para reservar tu lugar y comprar comida y bebida en los negocios de Camp North End. Si llueve, el evento se trasladará al interior del Edificio Histórico Ford. No se permite la entrada de comida ni bebida del exterior.