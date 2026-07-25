Un evento comunitario de regreso a clases

Gastonia, NC.- El sábado 1 de agosto, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., la organización Gaston County Early Literacy Collaborative, junto con los patrocinadores comunitarios CaroMont Health y Kintegra Health, ofrecerá un evento comunitario gratuito y familiar de regreso a clases para apoyar a las familias en su preparación para el nuevo año escolar.

El evento «Ready, Set, Grow: A Community Back to School» se llevará a cabo en el primer piso del centro comercial Eastridge. Organizaciones comunitarias distribuirán útiles escolares hasta agotar existencias. Todos los participantes recibirán una comida gratis. El DJ Wavey Williams estará a cargo del entretenimiento.

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El comité sigue buscando organizaciones que ayuden a proporcionar útiles escolares a las familias. Si una organización está interesada en brindar información y participar en el evento, complete la solicitud para expositores en https://www.eventeny.com/events/vendor/?id=47249 o comuníquese con Sarah Miller a sarah.miller@gastongov.com. Se aceptan donaciones de útiles escolares a través de la lista de deseos Ready, Set, Grow en Amazon.

Este evento tiene como objetivo empoderar a las familias, celebrar la educación y brindarles apoyo al inicio del nuevo año escolar. Desde los alumnos más pequeños de preescolar hasta los de último año de secundaria, queremos que todos se sientan preparados y entusiasmados por el año escolar que les espera.

Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores comunitarios, CaroMont Health y Kintegra Health. El evento también cuenta con el patrocinio de F1 Mechanical, Food Lion, Friends of the Gaston County Public Library y Healthy Blue NC.

Asimismo, contamos con el apoyo de Gaston County Public Library, Gaston County Schools, Gaston County Department of Public Health, Gaston Literacy Council, Gaston Hope in Christ, Chick-Fil-A, Midtown Meats, Partnership for Children of Lincoln and Gaston County, RAMs Kitchen y United Way of Gaston County.

La Colaboración para la Alfabetización Temprana de Gaston County es un grupo de organizaciones del Condado que trabajan juntas para apoyar los esfuerzos de alfabetización temprana, la preparación para el jardín de infancia y el aprendizaje de verano en Gaston County.

Video: Regreso a clases 2023