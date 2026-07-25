Monroe, NC.- Una investigación conjunta entre autoridades locales y federales permitió incautar 11,5 libras de fentanilo en Union County, Carolina del Norte, luego de que los investigadores siguieran el rastro de un cargamento de narcóticos que habría llegado desde California.

La Unidad de Narcóticos de la Oficina del Sheriff de Union County, en coordinación con agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), recibió información sobre el traslado de una importante cantidad de sustancias controladas desde Los Ángeles hasta Carolina del Norte.

Según la investigación, Daniel Farfan transportaría los narcóticos a través del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Los investigadores siguieron el movimiento del cargamento y determinaron que su destino final sería Monroe, en el Union County.

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Con esa información, los agentes desplegaron un operativo para localizar al sospechoso. Detectores especializados en narcóticos y agentes de la ATF encontraron a Farfan en Monroe y localizaron el cargamento de fentanilo. Las autoridades incautaron un total de 11,5 libras de la droga, una cantidad que representa un riesgo considerable debido a la alta potencia de este opioide sintético.

Después del procedimiento, los agentes arrestaron a Farfan y lo trasladaron al Centro de Detención de la Oficina del Sheriff de Union County. Las autoridades le imputaron dos cargos por tráfico de opio o heroína, además de un cargo relacionado con el mantenimiento de una vivienda para el uso, almacenamiento o venta de una sustancia controlada.

El tribunal estableció una fianza de un millón de dólares, mientras continúa el proceso judicial.

El sheriff del condado de Union, Eddie Cathey, destacó el resultado de la operación y reconoció el trabajo coordinado entre las distintas agencias.

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Cathey señaló que la incautación representa un logro importante dentro de los esfuerzos de las autoridades para proteger a los residentes del condado frente al tráfico de sustancias potencialmente mortales. También agradeció a la Unidad de Narcóticos, la ATF y a los investigadores que participaron en el caso por su dedicación y trabajo durante la pesquisa.

La operación refleja además la colaboración entre organismos locales y federales para identificar rutas de distribución de drogas y detener cargamentos antes de que lleguen a las comunidades del área de Charlotte y Union County. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con el origen y el destino del narcótico incautado.

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